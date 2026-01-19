新北蘆洲老夫妻身中10多刀住家遇害 兒子疑涉重嫌

新北市蘆洲區發生雙屍命案，一對老夫婦被發現身中多刀，倒臥在住家客廳，明顯死亡多時，警方調查，懷疑死者的兒子涉有重嫌，正全力追緝深入偵辦。

蘆洲分局今天（19日）以訊息說明，陳姓女子昨天因多次聯繫67歲廖姓男子未果，陳女昨天中午前往廖男住處並撥打電話，可以聽到屋內傳來手機鈴聲，但卻無人接聽，於是報警，請求警方協助。

警方獲報到場，於是找來鎖匠開門，一進門就赫然發現廖男與妻75歲的許姓老婦，2人都倒臥在客廳血泊中，初步了解，兩人身中10多刀，重傷死亡。

警方表示，經調閱監視器發現死者36歲的兒子於17日晚間9時，從案發地點騎乘機車離去，目前無法取得聯繫，涉有重嫌，全案已會同市刑大組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。