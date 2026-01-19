新北蘆洲老夫妻身中10多刀住家遇害 兒疑涉弒雙親晚間新莊落網

新北市蘆洲區發生雙屍命案，一對老夫婦被發現身中10多刀，倒臥在住家客廳，明顯死亡多時，警方調查，懷疑死者的兒子涉有重嫌，警方調查，死者的兒子涉有重嫌，經全力追緝下，今天下午在新莊落網，已被帶回警局偵辦。

新北市蘆洲區一對老夫婦被發現身中多刀，倒臥在住家客廳，明顯死亡多時，警方調查，懷疑死者的兒子涉有重嫌。（資料照／警方提供）

蘆洲分局今天表示，陳姓女子昨天於多次聯繫67歲廖姓男子未果，昨天中午前往廖男住處並撥打電話，可以聽到屋內傳來手機鈴聲，但卻無人接聽，於是報警，請求警方協助。

警方獲報到場，於是找來鎖匠開門，一進門就赫然發現廖男與其妻75歲的許姓老婦，2人都倒臥在客廳血泊中，初步了解，廖姓死者，後腦、左手、左手肘10餘刀，顯有抵抗仍不支倒地，許女則背部、後腦、左右手10餘刀，傷口深可見骨。

據了解，死者兩人開小貨車販賣蔥油餅維生，死者36歲的獨生子無業，偶會打些零工賺錢，經調閱監視器發現廖嫌於17日晚間9時，從案發地點騎乘機車離去，涉有重嫌。

警方表示，經追查發現，廖嫌案發後騎機車到三重後棄車，再搭計程車到新莊後步行逃逸，警方在機車後車廂內找到開山刀一把，疑為兇刀。經全力追緝，警方於今天下午掌握行蹤，晚間6時16分在新莊某巷弄內，將廖嫌逮捕並帶回分局偵辦。