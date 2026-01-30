新北蘆洲「2公尺蟒蛇遛大街」！學步車女童淡定經過…網炸鍋：台灣的佛羅里達？

女童淡然看著蟒蛇經過。圖／翻攝畫面

蟒蛇路過大街！新北市蘆洲區民族路一帶日前驚見一條大型蟒蛇出現在馬路上爬行，而且當時還有一名年幼女童騎著學步車從旁經過，畫面曝光後頓時網路上引發熱烈討論。對此，警方與動保處皆表示，若查證後確認為飼主疏於看管，最高可依規定裁罰1萬5000元。

網路流傳的影片顯示，事件發生在27日晚間，蘆洲區民族路408巷8弄內當時竟有一條長約2公尺的大型球蟒橫躺在大馬路上中間，周邊未見飼主或相關人員在旁看管，怎料蟒蛇後來緩緩爬行，還來到一名正在騎著學步車前行的年幼女童身邊。隨著蟒蛇越來越靠近，女童也在短暫停下後看了一陣子的蟒蛇，隨後直接從旁邊繞行通過，似乎早已見怪不怪，順利通過後也淡然地騎著學步車前行，蟒蛇則停留在原地緩慢移動。

女童騎著學步車與蟒蛇相遇。圖／翻攝畫面

影片被上傳至社群平台後迅速引發網友熱議，不少網友都相當擔心孩童安全。另外，粉專「我是蘆洲人」也曝光另一張照片，只見女童仍舊坐在學步車上，怎料該蟒蛇竟掛在其脖子上，因此也有網友認為，女童其實是飼養蟒蛇的家庭成員之一：「我怕小女孩不懂保護好自己這樣的行為更危險，到最後會被吃掉」、「蘆洲蟒蛇人我有看過，一對父女，爸爸都會帶蛇到處走」、「扯，小孩父母都不擔心」、「蘆洲是台灣的佛羅里達嗎」、「纏繞就不好玩了。」

對此，蘆洲分局表示，僅憑影片內容，目前無法判斷該條蟒蛇究竟為飼主飼養或是野生動物，但若經查證是飼主疏於看管或放任寵物在道路上奔走，顯已妨害交通安全，可依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，對飼主或行為人處以300元以上、600元以下罰鍰。

女童讓蟒蛇掛在脖子上。圖／翻攝畫面

另外，新北市動物保護處則指出，目前尚未接獲民眾通報，但若經查證該蟒蛇確實為人工飼養，依《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶動物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善控管動物行動，若未依規定辦理，最高可處1萬5000元罰鍰。動保處呼籲飼主，應善盡管理責任，避免危險動物進入公共空間，影響民眾人身安全；若民眾發現類似情形也可立即撥打1959動保專線通報，由動保單位派員處理。



