新北蘆洲36歲男子涉嫌殺害雙親 晚間新莊巷弄落網移送法辦

警方在新莊區逮捕涉嫌弒親的廖姓男子。（圖：翻攝畫面）

新北市蘆洲區發生人倫命案，一對老夫婦被發現身中多刀陳屍自家客廳。警方調查懷疑死者36歲獨生子涉有重嫌，經全力追緝，19號晚間在新莊區巷弄內逮捕嫌犯，已帶回警局偵辦。(請聽AI報導)

蘆洲分局說明，親友聯繫不到67歲廖姓男子，前往住處並撥打電話，可以聽到屋內傳來手機鈴聲，但卻無人接聽，於是報警求助。

警方獲報到場找來鎖匠開門，發現廖姓男子與他的妻子75歲許姓婦人倒臥客廳血泊中，廖姓死者後腦、左手、左手肘有10多處刀傷，許姓婦人則在背部、後腦、左右手有10多處刀傷，傷口深可見骨。

據了解，兩名死者平日販賣蔥油餅維生，經調閱監視器發現死者的36歲獨生子17號晚間9點從案發地點騎乘機車離去，涉有重嫌。警方追查發現，廖姓嫌犯案發後騎機車到三重後棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸，警方在機車後車廂內找到開山刀一把，疑似為兇刀，經全力追緝，19號晚間6點16分在新莊區某巷弄內將他逮捕。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)