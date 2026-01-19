即時中心／林韋慈報導

新北市蘆洲區昨（18）日發生一起雙屍命案，一對廖姓夫妻身中10多刀倒臥血泊中，並已無生命跡象。蘆洲分局警方追查，發現其子於17日晚間案發後騎機車倉皇離開，目前失聯，因涉嫌重大，目前正擴大追緝到案說明。警方也在今（19）日上午10點30分出面說明目前最新進度。





據了解，警方接獲報案時間為昨日中午，親戚陳女欲聯絡死者，但都聯繫不上，於是直接前往蘆洲住家，發現手機在家中鈴響，最後報警請茄協助。警方會同里長請鎖匠開門，赫然發現67歲廖男與75歲許女兩人身中數刀倒臥客廳，並且已無明顯死亡。



警方驚見屋內一片凌亂，確認兩人為夫妻關係，並立即組成專案小組追查，經調閱死者住處周邊監視器畫面，發現死者兒子於 17日晚間9時許倉皇騎乘機車離開住處，且無人再進出該屋，研判其子涉案重大。

廣告 廣告

目前已由刑大及蘆洲警分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極追捕其子到案中。警方也在今（19）日早上說明，並不清楚兇嫌動機，但遺體已經報驗。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／新北蘆洲67歲父、75歲母遭多刀刺斃兒失聯 警方：目前尚未釐清動機

更多民視新聞報導

越籍女子違規左轉 國軍返營途中遇死劫！噴飛數公尺傷重不治

川普堅持佔領格陵蘭！西班牙總理震怒開嗆了：「這國家」將漁翁得利

張善政連任危機？「他」披綠袍呼聲高 本人表態了：我是最好選項

