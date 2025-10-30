新北虐童案民代公布新證據 教育局：2教保員已勒令停職

記者莊淇鈞／新北報導

新北市議員陳乃瑜在市政總質詢時提出教保員虐童新證據。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市議員陳乃瑜本月（10月）17日在議會質詢時，踢爆某私立幼稚園的教保員疑似拍打幼童，並公布相關錄音檔，今天（30日）總質詢時，再度提出教保員疑似搜幼童書包的錄音檔。對此教育表示，10月中旬完成訪談與蒐證，10月30日完成調查報告。調查小組依事證調查許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為，教育局已勒令2人停職。

新北市議員陳乃瑜，日前揭露某私立幼兒園不當管教事件，相關錄音曝光後，引起社會關注，但因市府調查進度仍不清楚，陳乃瑜今天在市政總質詢中，再度公開新的錄音檔，指控該私幼教保員搜幼童書包等等相關證據，要求侯友宜市長親自說明案件的最新調查進度與改進措施，並釐清教育局監督責任。

對此，新北市教育局表示，在今年9月5日接獲該私立幼兒園疑涉不當對待幼生通報後，立即派員到園稽查並啟動調查程序。10月中旬完成訪談與蒐證，10月30日完成調查報告。調查小組依事證調查許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為，教育局已勒令2人停職，避免與幼生接觸。調查報告提送不適任人員認定委員會審議，依法最重可處60萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱，列管1年至4年或終身不得任職，絕不寬貸。

社群所提幼生臉頰受傷案，教育局於113年12月即啟動調查，114年2月經不適任人員認定委員會決議不構成違法事件；同時114年6月新北地檢署偵查終結不起訴處分。此案藍姓職員為行政職，未具教保員資格，事發當日臨時支援協助幼童用餐，後續教育局2度現場稽查均未查獲該員有從事教保服務工作情形，將持續安排不定期稽查，以確保該園落實《幼兒教育及照顧法》相關規定，如經查確有違法情事，將依法裁處。

貼文另稱手腕脫臼、眼睛受傷等案，教育局均未曾接獲通報，10月23日知悉後已即刻派員稽查， 10月24日與新莊警分局建立專案聯繫管道，以即時通報並啟動跨局處合作處理。雖園方表示未曾接獲家長反映，但教育局仍將持續查明。

議員陳乃瑜今天提供新證據，指有關教保員疑有私自翻找幼生書包的行為，教育局已併案調查並要求園方加強教師專業倫理教育，將視調查結果依法嚴懲。

教育局強調，對任何不當對待幼生行為絕對零容忍，若查證屬實將依法嚴懲，絕不寬貸。除持續不定期稽查與督導外，並加強教保服務人員正向管教、情緒管理與班級經營研習，提升幼教人員專業知能，全力守護幼生安全。

