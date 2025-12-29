新北蛋黃區飽和人口外溢！首購族轉戰「這區」專家：買方市場

圖／TVBS

新北市中心區域人口首次呈現負成長，板橋區減少人口達3488人，位居新北市之冠。專家指出，這是因為板橋、永和等區域發展已趨於飽和，加上房價站上每坪60萬以上，對首購族造成壓力。相反地，淡海新市鎮、林口等外圍區域因房價相對親民，吸引大量首購族與小家庭遷入。在限貸令影響下，今年房市買氣雖趨於收斂，但第四季已有回升跡象，目前仍屬買方市場，自住客向外圍擴散的趨勢明顯。

新北市人口首度下滑，板橋外移人數最多。圖／TVBS

在板橋一處待售的55坪大三房物件中，房仲業者鄭兆霖表示，這類寬敞的三房兩衛格局是不少家庭買家首選，尤其位於新北市中心交通便利區域，一推出就吸引不少看房人潮。他指出第四季帶看量已有回升，許多客戶認為現階段是購屋的相對甜蜜點。這戶房子的屋主屬於換屋型賣家，沒有貸款壓力，因此不急於出售，希望能找到合適的買家。

儘管板橋近一年每坪均價已達60到70萬，但因鄰近台北市，房市買賣熱度仍高。根據統計，板橋區近一年來以1262戶的貸款量位居第二，只要屋主願意讓利，就有機會成交。鄭兆霖提到，板橋待售物件明顯增加，房價走勢略有收斂，但因板橋人口密集度高，仍有在地支撐力。

根據新北市民政局資料，新北市人口從2022年開始每年增加，但今年首次下滑。截至10月，新北市人口為4045656人，比去年底減少1345人。外移最多的是板橋區，減少3488人，永和、新莊區則分別減少2216人和2015人。

不動產業者企研室專案經理曾敬德分析，人口移動與都市發展有關，當地區發展達到高峰後，部分人口會因新的工作機會而遷移，如往桃園等地區移動，造成今年新北市部分地區人口減少的現象。

高總價區買盤轉弱，市中心人口持續流失。圖／AI生成

不動產智庫發言人張旭嵐指出，人口增加較多的區域包括淡水、汐止和林口，尤其淡水因新市鎮發展及捷運、輕軌延伸，今年人口成長超過6000人，反映出房價相對低廉對小資族的吸引力。他進一步解釋，新北市高總價區的高資產族也有能力往低總價區投資布局，加上新北市生育率在六都中最低，許多住民會因社會福利或就學考量將戶籍遷往台北或桃園等社會福利較好的區域。

專家分析，在限貸令尚未鬆綁前，房市仍屬買方市場，但蛋黃區房價不易下跌，自住客向外圍擴散的趨勢將持續發展。

