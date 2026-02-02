



新北市政府行動治理持續深耕地方，市長侯友宜今（2）日接續與八里、五股區里長座談，盤點區域重大建設進度也關心地方發展。侯友宜表示跨越淡水河口的國際地標「淡江大橋」預計於今年 5 月正式通車，同時攸關五股發展的「五泰輕軌」已於去年底四度提報中央審議。市府不僅推動宏觀建設，更重視里長反映的基層痛點，如大型車違規與公園修繕，務必落實「翻轉新北、改變成真」。

座談會中，八里區里長關心「八里輕軌」進度。市長侯友宜特別指示局處應積極追蹤進度，為此捷運局說明，為縮短作業時程，市府爭取將八里輕軌可行性研究與淡海輕軌二期修正計畫同步審查，已於去年 10 月第 13 次提報交通部，並以綜合規劃核定後 5 年完工為目標，全力銜接淡江大橋與淡海輕軌。

廣告 廣告

針對八里里長反映特定路段有大型車輛違規迴轉，嚴重影響用路人安全，建議增設科技執法設備。市長侯友宜要求警察局與交通局評估，強調依法行政，針對違規熱點布建監控系統並研議科技執法，確保八里產業發展的同時，也要兼顧居民交通安全。此外，八里 105 市道改善工程正辦理招標，未來環型高架將大幅優化八里至林口的通勤路況。

侯友宜細數五股近年施政成果，五股夏綠地轉型成功，各界關心的「五泰輕軌」已提報綜合規劃報告予中央，環評說明書也已核准提報環評大會。此外，五股交流道北出匝道於去年底通車後，大幅緩解新五路壅塞，北入匝道則預計 116 年 10 月完工。

座談會現場，五股水碓里里長提出「水碓觀景公園木棧道」盤點更新建議。里長指出，該公園為區內重要休閒去處，部分木棧設施隨使用率增加而出現磨損。市長侯友宜指示公所及相關單位針對水碓公園全線設施進行整體盤點，不僅是局部維修，更要滾動式檢討整體規劃與材質更新，確保市民運動休閒的安全。

民政局表示，自108至114年，五股區行動治理提案總數102案，已解除列管100案，執行率達98%；八里區提案總數68案，已解除列管67案，執行率上高達99%，市府團隊會持續與里長並肩為市民服務。

更多新聞推薦

● 新北行動治理前進五股、八里 淡江大橋5月通車五泰輕軌拼核定