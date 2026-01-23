新北行動治理座談會 侯友宜聽取泰山區里長意見

記者林普天／新北報導

新北市行動治理座談會今（23）日來到泰山，市長侯友宜率領市府團隊與泰山區17位里長面對面座談，聽取地方意見，與里長們一起努力。

侯友宜表示，隨著「泰板輕軌」與「五泰輕軌」的規劃，泰山將成為周邊新的交通中心點。在環境與教育方面，市府持續推動大窠坑溪水環境改善、貴子坑溪公園建設，以及國泰國小遷校溫仔圳計畫，投入大量資源旨在為下一代打造宜居的安居樂業環境。

侯友宜也提到，儘管新北市的人均統籌分配稅款仍屬全國最低，但市府堅持「靠自己」並將預算優先投入基層。今年泰山區公所預算特別增加6500萬元，要求務必滿足地方基礎建設需求。侯友宜最後感性表示，與在場多位里長共同努力16載，泰山里長的和諧與同心，是推動地方建設最重要的力量。

新北市民政局說，泰山區從108年至114年，總提案數達87案，解除列管83案，在執行率上達95%，市府團隊持續傾聽地方聲音，讓每一項建設都真正落地、有感。

新北市長侯友宜率領市府團隊與泰山區里長座談。(新北市民政局提供)