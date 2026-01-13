新北行動治理座談永和場 聚焦民生設施及交通建設等議題





115年新北市首場行動治理座談，今（13）日下午於永和國父紀念館登場，市長侯友宜率市府各局處團隊與第一線服務里長進行面對面座談，針對基礎民生設施、交通建設等議題進行交流。侯友宜表示，市府將持續攜手地方並肩作戰，共同為地方來努力。

侯友宜指出，在市府團隊近年努力之下，包含積淹水改善工程、瓦磘溝整治作業、仁愛公園音樂舞台及全齡體健設施、公一公園天幕球場、博愛市民活動中心電梯，以及中正橋改建等工程皆已完成。另外永平國小地下停車場也將在今年底完工啟用，未來也將持續針對各項建設加緊施工腳步並兼顧品質，確保民眾權益獲得妥善保障。

里長於座談會中，關心捷運萬大中和線及中和光復線的進度與評估狀況。捷運局表示，捷運萬大中和線預計於116年底完工；另捷運中和光復線新北市段目前正進行路網可行性評估，加上臺北市段全長約八公里，規劃採全線地下化設計，完工後將大幅提升永和及中和地區交通便利性，並縮短民眾通勤往返臺北等地的時間。

侯友宜強調，感謝永和區各里長長年以來的付出，期盼未來市府、區公所與里長能持續攜手合作，共同解決永和區所面臨的各項挑戰。他也特別提到，今年新北市加碼推出好孕專車、生育獎勵金、新北幸福鮮奶週，以及敬老卡升級等政策，讓永和及全市市民在各項福利政策上都能獲得更完善的照顧。

民政局表示，永和區自108年行動治理座談以來，累計提案數達116案，其中110案已解除列管，執行率達95%。未來市府團隊也將秉持耐心傾聽、仔細回應的精神，持續為市民服務。

