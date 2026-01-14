新北行動治理座談 綠白選將搶曝光

新北市副市長劉和然（右一）與民進黨立委蘇巧慧（左二）、民眾黨主席黃國昌（左一）曾在新北市行動治理座談同台。（本報資料照片）

新北市長侯友宜自民國108年上任開始推動「行動治理座談」，親自帶著副市長劉和然及各局處首長走訪29個行政區，直接與1032位里長面對面溝通，傾聽基層聲音。隨著侯的任期倒數計時，民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌從113年起陸續出席，除深入了解地方議題，也能與基層里長互動。外界解讀為提前布局市長選戰，搶攻「後侯時代」的政治樁腳。

「行動治理座談」是侯友宜上任後的施政重點，迄今舉行258場座談、逾3700項提案，超過9成案件順利解決，展現強大的行政動能與地方動員力。民政局表示，各區座談除邀請在地立委、議員及里長參與外，具公職身分的民代一律「來者不拒」，不過鮮少有民代跨區出席。

113年3月，總統大選甫落幕，黃國昌現身板橋區座談，侯友宜還主動上前與他打招呼。114年2月，蘇巧慧接連出席「本命區」樹林、鶯歌區座談。巧合的是，當天黃國昌也來到樹林，劉、蘇、黃3人意外同台。

今年首場座談13日於永和登場，劉和然身為半個主人，擁有主場優勢，到場後逐一與里長們握手寒暄；黃因訪美，不克前來，但未派員列席；蘇則僅派助理列席。據悉，15日新莊、16日樹林、土城座談，蘇巧慧將親自出席。

地方人士指出，蘇巧慧出席座談，美其名監督中央預算在地方落實，實則可與不熟悉的里長寒暄，消弭政黨藩籬。黃國昌則試圖突破藍綠長期盤踞的基層組織，拓展民眾黨的基層影響力。

地方人士分析，里長作為基層組織的核心，熟稔選舉動員、輿情風向與地方網絡，被視為選戰中的「重要樁腳」，具有不可忽視的影響力，更是政治人物爭取支持的關鍵對象。因此在「後侯時代」，黃、蘇2人難免被外界解讀為搶樁、暖身，為未來選戰鋪路。

不願具名里長說，無論藍綠白，能夠真正走進地方、聽見問題、提出解方，才是民眾最在意的重點。