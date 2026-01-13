新北行動治理永和登場 里長盼解決防火巷違停

（中央社記者曹亞沿新北13日電）新北市今年首場行動治理今天在永和展開，里長反映許多防火巷被堆置雜物、停機車，卻無法源可管。工務局表示，防火巷禁停車輛，違者可依公寓大廈管理條例最高罰20萬元。

今年首場行動治理在永和區舉行，市長侯友宜致詞表示，今年是他在新北市服務第16年，也是當市長的最後一年。他擔任市長後開啟行動治理，以里長為中心提案，總共召開258場、逾3000多個提案。

侯友宜說，基層聲音一定要聽進去，感謝永和區各里長長年以來的付出，這是他任內最後一次行動治理，能夠做的一定全力以赴完成，社會福利也會繼續加碼。

永和區長周慶珍說，會中有里長關心防火巷安全問題，許多防火巷被堆置雜物與機車，但卻無法源可管，成為三不管地帶。

頂溪里里長蔡美娟受訪表示，永和地狹人稠，租客也多，許多狹窄巷弄旁邊停滿整排機車與重機，甚至一停就長達幾星期、幾個月，向車主反映，卻也因無法源強制力而不了了之，希望市府能積極解決。

工務局回應，依公寓大廈管理條例規定，住戶不得在私設通路、防火巷弄、開放空間等堆置雜物、設置柵欄、門扇，若住戶在防火巷違規堆置雜物、停車，經檢舉後未限期改善，可罰處新台幣4萬至20萬元。

工務局說，當火災發生時，防火巷能阻隔火勢蔓延，並非供公眾通行用途。為防止車輛任意停放，建議住戶可參考設置活動式「ㄇ型桿」或告示牌加強管理。

座談會中，也有里長關心捷運萬大中和線及中和光復線的進度。捷運局表示，萬大中和線預計明年底完工；中和光復線新北市段目前正進行路網可行性評估，加上北市段全長約8公里，採全線地下化，完工後將縮短民眾往返台北等地通勤時間。

民政局補充，永和區自108年行動治理座談以來，累計提案數達116案，其中110案已解除列管，執行率達95%。（編輯：吳素柔）1150113