新北行動治理 侯友宜基層建設督導 打造新莊宜居新核心

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新北市長侯友宜今（12）日率市府團隊前往新莊區展開行動治理基層建設督導，行程兼顧「城市都更、文史傳承、基層民生」等面向。新北市民政局提供

（另開新視窗）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市長侯友宜今（12）日率市府團隊前往新莊區展開行動治理基層建設督導，行程兼顧「城市都更、文史傳承、基層民生」等面向。

侯友宜首站前往地方信仰中心新莊慈祐宮參拜，祈求市民安居樂業、市政順遂。侯友宜表示，面對慈祐宮具代表性的市定古蹟，市府團隊將會持續投入修復與保存工作；同時，鄰近的溫仔圳重劃區也正全力加速佈局，未來包含公托、公幼等基層社福設施都將陸續到位，全面落實照護，也祈求媽祖保佑地方平安順遂。

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新北市長侯友宜今（12）日率市府團隊前往新莊區展開行動治理基層建設督導，行程兼顧「城市都更、文史傳承、基層民生」等面向。新北市民政局提供

（另開新視窗）

隨後，侯友宜前往視察「新莊文德段公辦都更案」工地，針對工程進度，市長特別指示，公辦都更施工過程必須將公共安全做到位，尤其適逢汛期，務必做好防汛期的各項預防措施。本案預計於年底完工，但在最後衝刺階段，仍必須以施工安全為第一考量。

緊接著，侯友宜前往參訪衛生福利部樂生療養院，也關心文資修復保存及再利用。樂生療養院地理位置處於新莊、迴龍交界並鄰接桃園龜山，長期以來攜手服務廣大的新北市民。針對新北重要文資，除了衛生福利部已投入高達10億多元經費進行古蹟修復，新北市政府未來也擬規劃捷運系統銜接園區，期盼透過中央與地方的資源整合，讓地方文化廊道共榮發展。新莊擁有深厚的百年文化底蘊，市府近期積極推動「潮盛新莊」及「新庄真人圖書館」等在地文史系列活動，就是要挖掘並活化地方故事。

新北市長侯友宜今（12）日率市府團隊前往新莊區展開行動治理基層建設督導，行程兼顧「城市都更、文史傳承、基層民生」等面向。新北市民政局提供

（另開新視窗）

在隨後舉行的里政交流會中，由新莊區長朱思戎簡報新莊區市政建設，展現侯市長上任八年來深耕新莊基層的亮眼實績。市府團隊落實人本人行道再造、累計新增逾千格汽機車位，並開通環狀線第一階段，全面優化通達路網。此外，成功打造20座特色遊戲場、建構196處失智友善站、推動公共建築耐震補強與生命紀念館天幕智慧節流，逐步實現全齡照顧的宜居願景。

侯友宜於會中提到，明年(116)將調整與增編里鄰長工作經費，全面充實第一線的服務量能；同時，針對敬老愛心悠遊卡相關福利也逐步擴大使用範圍，展現市府對里鄰長的支持，以及對市民扎實的關懷。

侯友宜強調， 行動治理的核心就是面對面解決問題。新莊正在蜕變，市府團隊會作為里長最強大的後盾，透過傾聽基層聲音，與基層攜手實現「宜居新莊」的施政願景。