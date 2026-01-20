新北行動治理 前進北海岸

上圖：石門許寶祿里長建議施作老梅綠石槽木棧道及景觀平台銜接富基富貴角燈塔步道。（圖：新北民政局提供）

下圖：三芝錫板里陳燕國里長關心海灣公園整體規劃。（圖：新北民政局提供）

▲上圖：石門許寶祿里長建議施作老梅綠石槽木棧道及景觀平台銜接富基富貴角燈塔步道。（圖：新北民政局提供）

下圖：三芝錫板里陳燕國里長關心海灣公園整體規劃。（圖：新北民政局提供）

新北市長侯友宜昨（廿）日率市府局處團隊至北海岸，與石門及三芝區里長行動治理座談。侯友宜指出，石門及三芝山海景觀資源豐富，是青春山海線重要節點，除積極攜手中央投入資源，寬列偏鄉預算，推動護岸、防災等基礎建設及地方創生，促進地方經濟與觀光永續。

廣告 廣告

侯友宜指出，今年行動治理提前舉行，因市府預算通過，加上《財劃法》修法後新北統籌分配款雖仍為全國平均人均最低，但相對已有增加，對偏鄉區公所將全力支援，提供更多建設，請各公所加速推動招標。同時持續與中央合作讓建設做到位，促進人口回流、在地生根。

近年已完成石門多項工程，包括簡易自來水增設、幸福雙心公園新建、茶山步道環境營造、草里濱海景觀公園改善、石門入口意象美化及綠石槽公園改善等，提升觀光與居住品質；並新建護岸保全民眾土地安全，避免溪水沖刷破壞促進溪河生態多樣性。另外，富基漁港獲四千萬元補助，石門洞風景區及環島自行車道升級計畫預計今年上半年竣工，風箏公園旅遊資訊站工程亦已招標。

里長建議施作老梅綠石槽木棧道及景觀平台銜接富貴角燈塔步道，北觀處將於今年細設後施工，避免遊客踐踏綠石槽。石門區公所亦爭取經費，於綠石槽公園增設體健設施與休憩空間，重鋪老梅路維護人車安全。

三芝區災後復建工程進度已達九成七，恢復交通安全與生活品質，完成新庄自行車公園、兒三公園、雙連石滬步道及景觀平台第一期、淺水灣環境改善等工程。

另持續推動櫻花季品牌化，圖書館三芝分館預計今年八月開館，海灣公園自行車道計畫分三階段建置，並結合地方創生方案，打造「悠活宜居的山海藝術城」願景。

三芝區公所表示，海灣公園整體規劃將整合商圈、漁港、自行車道及銀髮養生村，解決停車需求，並結合農業與藝術活動打造永續觀光廊道。第一期已於一月七日開工，芝蘭公園貨櫃市集改造案則預計今年六月招標。

民政局長林耀長指出，自一○八年至一一四年行動治理座談會，石門共列管三十八案，已完成三十七案達成率九成七；三芝共列管七十八案，已完成七十四案，達成率九成五。