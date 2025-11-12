新北行政園區11/14起全面禁菸 營造歡樂耶誕城無菸氛圍





2025新北歡樂耶誕城將於11月14日盛大開幕，屆時將展現璀璨燈飾和系列耶誕主題活動，與眾多市民和遊客共襄盛舉。為讓大家能在乾淨舒適的空間享受節慶的喜悅，新北市政府宣布自開城日11月14日起，新北市府行政園區正式公告為除吸菸區外，禁止吸菸場所。

為讓市民和市府員工了解新措施，宣導期已自11月1日起至13日透過勸導方式提醒大家禁止吸菸的規定，並將於11月14日正式取締。依《菸害防制法》第40條第2項，若在禁菸區吸菸者將面臨新臺幣2,000元至1萬元的罰款。

新北市衛生局表示，市府行政園區是市民洽公和活動的重要場所，在耶誕城期間人潮眾多，為守護大家的健康，市府將強化禁菸管理，並設置明顯清楚的禁菸標示和宣導看板，提醒大家共同遵守。

衛生局呼籲，讓我們一起營造「清新、健康、無菸」的城市環境，如果有戒菸的需求，可以利用各區衛生所提供的戒菸服務，或撥打0800-636363戒菸專線尋求協助。讓我們共同於歡樂的耶誕氛圍中，迎接健康無菸的新北耶誕城。

