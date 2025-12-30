新北行車糾紛 男丟鞭炮炸傷駕駛遭殺人未遂起訴

（中央社記者曹亞沿新北30日電）新北中和區機車騎士林男因行車糾紛，點燃鞭炮後丟入對方汽車內，車輛瞬間起火，駕駛及時逃離僅手部受傷。檢方認林男應知密閉空間內引燃鞭炮可能造成死亡，依殺人未遂罪起訴。

新北地檢署調查，今年10月15日上午，騎機車的林姓男子在新北市中和區與1輛汽車發生行車糾紛。林男心生不滿，從機車內拿出2枚鞭炮後以打火機點燃，1枚朝車內陳姓駕駛大腿方向丟去，另1枚則丟向副駕位置，火勢迅速延燒，車輛瞬間起火，林男則騎車逃逸。

陳姓駕駛當下立即開車門脫逃，才未釀死亡，但手部仍有二度燒燙傷；身上褲子、車上名牌包、水壺等全遭燒毀。

林男在偵訊時供稱，放在車廂內的鞭炮是之前中秋烤肉剩下的，當時因汽車硬插進車道，一時太氣憤才拿出鞭炮丟向駕駛，並不知後果嚴重。

檢方勘驗監視器畫面及被害人證詞，林男丟鞭炮前以台語向陳姓駕駛大喊「去死」，且按照之前施放過鞭炮的經驗，林男應知鞭炮在人體身上或密閉空間引燃的危險性，甚至可能造成死亡。案發後林男立即逃跑，未協助滅火，足以認定林男主觀上具有殺人之不確定故意，因此不採信林男證詞，17日依刑法殺人未遂、燒毀他人所有物、毀損等罪起訴。（編輯：黃世雅）1141230