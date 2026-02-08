新北街頭傳槍響！偷車賊拒檢衝撞逃逸 警開4槍破窗把人拖下車

警方擊破車窗將嫌犯拖出車外。翻攝畫面

新北市永和街頭昨（7日）晚間上演警匪追逐，中和警分局警員攔查1輛失竊贓車時，遭到衝撞抵抗並加速逃逸，最後警方連開4槍，順利將車輛攔停，破窗將車上52歲朱姓駕駛、40歲劉姓男子及56歲丁姓男等3名嫌犯拖出車外，當場壓制逮捕，此外還在車上查獲毒品安非他命，另查出劉男為通緝犯，3嫌被帶返派出所偵訊後，依妨害公務、公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦，劉男亦解送歸案。

昨晚7點20分左右，中和警分局警員執行巡邏勤務時，接獲通報協助攔查1輛通報失竊的贓車，後於永和中山路1段發現該車蹤跡，警方準備攔查時，駕駛朱男竟企圖衝撞警方並加速逃逸，警方現場先開3槍企圖嚇阻，但對方仍加速逃逸。

最後該車於中山路1段某路口迴轉時，車頭不慎擦撞停等準備左轉的車輛，導致動線受阻，警方到場後再開1槍示警，除後座丁男自行下車投降外，朱男及副駕駛劉男均遭警方破窗拖出車外，3人現場被警方壓制逮捕，另在車上查獲安非他命，劉男更被查出通緝犯身分。

3名嫌犯被警方帶回派出所偵訊後，依妨害公務、公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，劉男遭通緝部分，則解送士林地檢署歸案。



