新北街頭掛上蘇巧慧6大幼老福利看板！中和率先上架 批在野「一毛未審」削弱國防喊話：共同守護台灣

民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前拋出6大老幼福利政見，包括零到六歲免醫療部分負擔、長者假牙補助最高5萬元等。昨（5）日再推出首波A3政績文宣，競選團隊今（6）日宣布，已在人口稠密的中和區設置政見看板。蘇巧慧表示，選戰將採「空戰、陸戰一起衝」，除密集掃街，也同步推動政策宣傳與文宣投送，盼以三屆立委政績與城市願景爭取市民支持。她受訪時也針對國會亂象與國安議題開火，直指在野黨惡意杯葛預算，形同削弱台灣國防實力，並呼籲回歸制度運作、與全民站在同一陣線守護台灣。

廣告 廣告

掃街與文宣雙軌並行 讓新北市民看見！

蘇巧慧指出，新北市幅員廣大、人口眾多，單靠走訪地方難以觸及所有市民，因此團隊近期同步展開多項宣傳策略。除了密集掃街與基層互動，也推出第一波紙本文宣，已陸續於全市派報投送；同時也開始在市區懸掛政見看板，提升政策曝光度。

她強調，這一系列行動的核心目標，是希望讓市民更認識她過去三屆立委任內為新北爭取的建設成果，以及對未來城市發展的具體規劃，爭取更多市民支持與認同。

蘇巧慧團隊表示，繼4日公布福利政見後，5日已率先在人口密集的中和區設置政見看板。其中，長者福利政見看板設置於中和區安樂路63號，兒童福利政見看板則設置於景平路601號，後續也將逐步擴展至新北各區。

鎖定老幼照護 蘇巧慧端出六大福利政見

作為選戰主軸之一，蘇巧慧將「幼老福利」列為核心政策，提出六大福利方案，強調從家庭照護結構出發，重新思考城市治理方向。

六項政策包括：「公立國中小學童全面免費營養午餐」、「零至六歲兒童門診與住院免部分負擔」、「零至六歲免費接種腸病毒與輪狀病毒疫苗」、「早產兒提供三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上長者假牙補助最高五萬元」、「敬老卡點數提升至一千點且全年累積」。

蘇巧慧表示，希望透過相關政策讓「老幼顧得好、家庭少煩惱」。她也強調，老幼照顧將是未來市政的重要施政方向。目前相關政見看板已率先在中和區上架，後續將持續擴展至新北各行政區。

批在野亂砍預算 蘇巧慧：削弱國防就是傷害台灣

針對國會預算審查僵局及陸配立委李貞秀是否放棄中國籍爭議，蘇巧慧表示，上個會期在野黨在國會讓總預算與國防特別預算條例「一毛未審」，直言這是「嚴重破壞國家制度，也削弱國家國防實力的惡劣行為」。

蘇巧慧指出，原本期待新會期能展現新氣象，但開議至今已一週，她觀察到李貞秀放棄中國籍的動作仍不明確，且相關爭議發言持續出現。

她表示，仍要呼籲在野黨「好好的遵守國家制度，讓我們一起來守護台灣」。

力挺外交布局 回應立陶宛代表處爭議

有媒體提問，針對立陶宛總理形容設立台灣代表處是「重大戰略錯誤」，蘇巧慧表示，立陶宛和台灣都是共享自由民主的國家，我們是重要的夥伴。她支持外交部的行為、策略，我們希望台灣在世界上能有更多的朋友，一起努力。





（圖片來源：蘇巧慧團隊提供）

更多放言報導

老幼都顧好！蘇巧慧宣布六大福利政見「老人假牙補助5萬、敬老卡變1000點」...老人家拿到文宣「看詳細」現場照曝

黃國昌參戰2026新北市長…詹凌瑀質疑「是柯文哲硬推出來」：要他擔任母雞「作為籌碼跟藍營談判」