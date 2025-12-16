新北街頭驚見包尿布獼猴！違法飼養最高可罰「這數字」

即時中心／温芸萱報導

新北市三重街口出現一隻包尿布的獼猴，引起民眾關注。動保處接獲通報後前往將獼猴帶回安置，確認為人工飼養。專家提醒，獼猴易感染泡疹B病毒，為人畜共通傳染病，非法飼養恐危害公共安全。依《動保新北街頭驚見包尿布獼猴法》，台灣獼猴自2021年起禁止飼養，違者最高可處25萬元罰鍰，動保單位將追查飼主並依法開罰。

近日有民眾在社群平台上發文，新北市三重大同北路與民生街口，發現一隻獼猴在街頭出現，因身上包有尿布，引起民眾好奇詢問是誰家飼養。警方接獲通報後，先將獼猴帶回派出所，讓獼猴所內自由走動。

動保處接獲通報後到場，將獼猴帶回安置。經確認，該獼猴為人工飼養。專家提醒，獼猴容易感染泡疹B病毒，為人畜共通傳染疾病，飼養不當恐危害公共安全。

依據《動物保護法》，台灣獼猴自2021年10月1日起列為禁止飼養動物，違者最高可處25萬元罰鍰。動保單位表示，後續將追查飼主來源，依法開罰，呼籲民眾切勿非法飼養野生動物，以保障自身與社會安全。

動保處接獲通報後到場，將獼猴帶回安置。（圖／民視新聞翻攝）





