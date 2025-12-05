新北衛生保健志工服務逾500萬人次 獲榮耀表揚

新北衛生保健志工服務逾五百萬人次今（五）日獲榮耀表揚。（圖：新北衛生局提供）

▲新北衛生保健志工服務逾五百萬人次今（五）日獲榮耀表揚。（圖：新北衛生局提供）

今年度新北市政府衛生局衛生保健績優志工暨團隊表揚今（五）日在衛生局大禮堂舉行，由新北衛生局長陳潤秋親自頒發特殊貢獻獎一位、永恆白金獎七十九位，以及十一隊志工運用單位優等與甲等獎，共同分享志工榮耀。

陳潤秋指出，全市衛生保健志工四千七百七十二人，總服務時數逾五十七萬小時，服務人次突破五百萬。志工是新北最珍貴的資源，透過表揚感謝其善行，期盼激勵更多市民投入志願服務，也感謝所有志工無私付出，為市民提供熱忱關懷與優質服務。

今年特殊貢獻獎由三峽區衛生所志工劉秀卿獲得，她年逾六十七歲，投入志工服務十六年，以無私熱情守護社區。身為志工隊長，她凝聚居民參與環境清潔，並結合資源籌募物資，陪伴弱勢家庭與高齡長者，展現溫暖關懷，其事蹟詮釋服務精神，彰顯愛與責任，提醒人人皆能在日常中成為他人的光與熱。

此外，亦頒發長青銀質獎一百一十三位（服務年資滿五年、服務時數滿一千二百五十小時）、馨芽銅質獎一百六十一位，肯定志工持續奉獻。志願服務評鑑，今年四個單位獲「優等」包含板橋區衛生所、烏來區衛生所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院及社團法人中華兩岸養老產業發展協會附設新北市私立板橋海山社區長照機構；七單位獲「甲等」包含金山區、瑞芳區、三芝區、雙溪區衛生所、衛生福利部樂生療養院、天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院及社團法人中華民國沐光家園癌友關懷協會。完整獲獎名單請至新北市政府衛生局官網查詢。