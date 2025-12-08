新北衛生局女員工控「性侵＋誘騙交往」最終墜樓身亡 渣男下場曝

廖男性侵林女後誘騙交往，最終害林女墜樓身亡，自己也被判刑。示意圖／Pixabay

2020年7月，新北市衛生局一名林姓女員工在上班的地點墜樓身亡，檢警調查此案，發現林女在進入新北市衛生局工作之前，曾任職一間物理治療所，住在老闆廖姓男子提供的員工宿舍，並且遭到廖男性侵。廖男事後下林女下跪道歉，並說自己對林女是真愛，一定會跟老婆離婚、給林女一個交代，林女也因此而選擇原諒廖男。但是廖男與林女交往之後，完全沒有要跟老婆離婚的唸頭，林女選擇離開，考上公務員，但卻遭人檢舉不倫戀，最後她在臉書上把事情經過都寫了出來，之後墜樓身亡，而廖男也遭到法院判刑。

判決書指出，林女於民國106年6月26日至107年10月間任職於廖男經營的物理治療所，並居住在員工宿舍，106年9月16日晚間員工聚餐後，兩人和另一名員工一同前往台北市某處飲酒。廖男酒後並未直接返回住處，而林女和另一名員工回到治療所休息。

隔天午約8點多，另一名員工先離開治療所，所內只剩廖男和林女，廖男到廁所嘔吐，藉故要求林女來廁所，接著基於強制性交之犯意，隨即出手強抱林女，林女拒絕反抗，廖男仍未罷手，強將林女拖拉員工宿舍的房間內，性侵林女得逞。

廖男事後向林女下跪道歉，說自己真的太喜歡她，一時忍不住才會對她性侵，其實內心很希望能和林女交往。林女雖因此身心受創，然經掙扎過後，選擇息事寧人並與廖男交往，希望之後終成連理，先前違反意願之性侵也可以就這樣算了。

後來林女發現廖男無意離婚，所以決定斬斷這段不倫戀，認真備考，考上了公務員，但卻在109年7月3日遭匿名檢舉稱與廖男間有不正常男女關係而接受人事約談。林女於約談時決定不再隱匿，將此事全盤供出，結束約談後之同日下午5點多，在臉書公開貼文，揭露自己遭受廖男性侵過程等內容後，於同日晚間11點多，從任職單位頂樓墜樓身亡。林女的父母不捨女兒自盡，選擇對廖男提告。

新北市地方法院審理此案，以強制性交罪判廖男有期徒刑3年6個月，廖男不服提起上訴，高等法院今年3月19日改判廖男2年有期徒刑，全案來到三審，高院今天（12月8日）駁回上訴，全案定讞。

