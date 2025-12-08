新北衛生局女職員墜樓身亡控訴遭性侵 前老闆判刑2年定讞

記者楊佩琪／台北報導

廖姓執行長性侵林女後，且謊稱會離婚，喜歡她，希望與她交往。過程中，但林女受不了心中折磨，仍選擇墜樓。（資料畫面／翻攝自Youtube）

新北市衛生局林姓女職員於2020年墜樓死亡。生前林女公開其臉書，曝光曾遭一物理治療所負責人廖姓執行長性侵等情，林女家人因此對廖男提告。廖男一度獲不起訴，經重新調查，新北地檢署依強制性交、強制等罪起訴。一審判處廖男3年6月有期徒刑，二審改判刑2年，全案再上訴，最高法院駁回定讞。

林姓女職員到新北市政府衛生局前，在廖姓執行長的物理治療所任職，並入住員工宿舍。2017年9月間，廖男和林女等人參加完員工聚餐後，一同返回宿舍休息，趁其他員工隔日離開宿舍，廖男趁機對林女性侵得逞。

為了不讓林女報案，廖男下跪認錯謊稱喜歡林女很久了，願意離婚，想和林女交往，林女此時雖身心受創，但息事寧人，答應和廖男交往。但廖男從頭到尾根本都在騙。

直到2020年7月間，廖男正宮妻子對林女提告妨害家庭，林女也被檢舉有不正當男女關係，在接受人事室約談後，林女公開自己的臉書貼文，隨後墜樓身亡。

林女的家人對廖男提起告訴，廖男一度獲不起訴，案經再議，新北地檢署改依強制性交、強制等罪起訴廖男。一審新北地方法院判處3年6月有期徒刑。二審高等法院考量廖男已與家屬達成和解，並已支付部分款項等情，改判刑2年。案經上訴，最高法院8日駁回，全案定讞。

