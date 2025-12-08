新北衛生局女職員被性侵案 治療師判刑2年定讞

（中央社記者林長順台北8日電）廖姓物理治療師遭控性侵前新北市衛生局林姓女職員，檢方依強制性交致被害者羞憤自殺等罪嫌起訴，一審依強制性交罪判刑3年6月，二審審酌已和解，改判2年。最高法院3日駁回上訴定讞。

檢警調查，廖男是1家物理治療所負責人，林女曾是他的員工，廖男涉於民國106年9月間性侵林女，事後下跪道歉並承諾離婚以博取原諒，林女經掙扎後息事寧人並與廖男交往，但廖男並未離婚。

檢警查出，林女轉任公家單位仍遭廖男持續糾纏，林女透過他人告知廖男的張姓妻子，卻遭張女提出妨害家庭告訴，林女備受打擊而在臉書（Facebook）揭露性侵過程卻遭廖男提告妨害名譽。

林女任職的新北市衛生局於109年6月間接獲匿名檢舉，指林女與廖男有不正常男女關係，林女於同年7月間接受約詢後輕生。新北地檢署原以查無具體犯罪事證，將廖男不起訴處分。

案經高檢署再議發回，檢察官認定，廖男涉犯強制罪與強制性交致被害者羞忿自殺死亡並起訴。新北地方法院審酌，林女遭性侵後曾與廖男交往，難認林女自殺是因遭廖男性侵所生羞忿而致。但認定廖男確有性侵犯行，依強制性交罪判處廖男3年6月有期徒刑。

廖男上訴後，與林女家屬以新台幣300萬元達成和解，台灣高等法院審理後，認為廖男已與告訴人和解，履行部分賠償犯罪後態度尚可，改判2年徒刑。最高法院3日駁回上訴，全案定讞。（編輯：陳清芳）1141208

