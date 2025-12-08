新北衛生局女職員「千字文」控性侵後墜樓 前主管判刑2年確定

最高法院認為，廖男雖曾下跪道歉、稱願負責，但從未向配偶提出離婚，此舉僅為避免被害人提告；且其始終否認犯行，犯後態度不佳，今駁回上訴。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市政府衛生局一名女職員5年前自頂樓墜落身亡，生前曾在臉書刊登逾千字長文，指控曾遭前主管、物理治療機構前執行長廖姓男子性侵並長期糾纏。案件一度獲不起訴，後經再議發回續查，一審依強制性交罪判刑3年6月，二審改判2年。案經上訴，最高法院認其以道歉、承諾離婚等方式博取原諒卻未履行，且始終否認犯行，今駁回上訴，維持2年徒刑，全案確定。

該名女職員早年曾任職於該物理治療機構，已婚的廖男為其主管，離職後轉至新北市衛生局工作。2020年間，衛生局接獲匿名檢舉，指她涉入婚外情。同年7月3日上午，衛生局約談她，她當場表示曾遭廖男性侵；當天下午，她在臉書發文控訴，晚間11時許輕生身亡，引發社會關注。

檢方調查，2017年9月16日晚間，廖男與女職員、陳姓同事聚會飲酒返所，翌晨趁陳男離去，疑將女職員強拉至房內性侵。事後他下跪流淚道歉，並稱因喜歡女職員而「失控」，承諾願與妻離婚與她交往。女職員身心受創，掙扎後選擇交往，但發現廖男無意離婚，遂求去並尋求新生活。然廖男仍以謊言糾纏，她在2019年決意斷聯並搬家。

檢方指出，廖男曾到她租屋處附近堵人，強拉質問是否另結新歡，又持續傳訊糾纏。女職員遂透過前同事向廖妻揭露外遇，卻反遭控告妨害家庭；她其後公開性侵過程，又遭廖男控告妨害名譽。

2020年7月，衛生局接獲檢舉後約詢女職員，她再度面對多年傷疤。面談結束後，她獨自上樓，不久即墜樓身亡；她在臉書詳述遭性侵、長期煎熬與羞憤，字裡行間透露絕望。此案原因證據不足遭不起訴，經再議發回續查後，檢察官調閱女職員貼文，並比對同事、家屬證詞及病歷等資料，認定廖男涉犯強制性交。

新北地方法院審理後，依強制性交罪判刑3年6月，強制罪部分判無罪；高等法院二審時，廖男仍否認犯行，但法官考量其與告訴人達成和解，並已給付部分款項等情狀，因此改判2年徒刑。

案經再上訴，最高法院認為，廖男雖曾下跪道歉、稱願負責，但從未向配偶提出離婚，此舉僅為避免被害人提告；且其始終否認犯行，犯後態度不佳，今駁回上訴，維持2年徒刑，全案確定。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

