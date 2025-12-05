新北表揚人民團體領航金獎 道家人文協會獲頒最佳奉獻獎





「新北市人民團體領航金獎」今（5）日表揚近300個優秀人民團體，最受矚目的「年度最佳領航奉獻獎」由「社團法人中華道家人文協會」脫穎而出，是本屆最高殊榮。市長侯友宜肯定所有得獎團體「不遺忘新北市的每一個人」，以行動展現什麼是關懷、什麼是永續的愛，這股力量貫穿全市404萬市民，也是新北最珍貴的資產。

享有「公益界奧斯卡」盛譽的新北市人團領航金獎，本屆評選熱烈，共選出金獎24家、銀獎58家、銅獎83家及公益獎117家。獲獎團體服務人次逾400萬，捐款及物資總值突破9億元，展現民間力量推動城市前行的強大能量。

榮獲最高獎項的「道家人文協會」長期深耕地方，在理事長張旖帶領下，以「愛是用分享的」為核心理念，持續投入弱勢支持，包括連續13年與社會局合作送粽子、9年送母親節蛋糕，每月提供弱勢嬰幼兒奶粉，累計發放8,280罐、受惠5,820人次。協會並傾聽偏鄉家庭需求，推動「願望清單」計畫補助更換生活必需品，並舉辦親子市集等活動，讓支持不只到位，更走進家庭生活。侯友宜也盛讚協會「送愛送到位」，是人民團體的典範。

侯友宜表示，今年得獎團體在各領域展現亮眼成果，例如「新北市中小學家長會長協會」守護偏鄉高風險家庭、穩定學生就學；「新北市愛三心關懷協會」陪伴癌症病患走過身心靈重建；「新北市樂心關懷協會」推動歲末送暖儲值卡計畫等。他說，政府的力量有限，但因為有人民團體並肩同行，才能把善念串成一股正氣的力量，讓關懷在新北持續發生。

頒獎典禮開場邀請金曲歌手秀蘭瑪雅演唱〈雨夜花〉，最後以〈心肝寶貝〉作結，象徵人民團體如母親般的溫暖陪伴，守護弱勢不孤單。現場並搭配沙畫家莊明達以〈心肝寶貝〉為主題的沙畫動畫，歌聲與光影交織成溫馨畫面。

