新北表揚傑出身障人士及家屬 陳純敬：與身障朋友心靈「無距離」





新北市響應國際身心障礙者日今年主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，與身權公約之精神，運用公益彩券盈餘分配基金，今（6）日於市府表揚傑出身心障礙人士、模範家屬、績優服務及有功人員等32名；另有23家評鑑績優的社區式服務單位。副市長陳純敬代表侯友宜市長頒獎，他說新北市有超過18萬身障人口，新北的輔具超音速服務和復康巴士服務數量都是全國第一，與身障朋友在心靈上「無距離」。

徐承邦自幼便被診斷出視覺障礙，父親因交友不慎入監，家庭重擔落在母親肩上，一人獨自撫養三名子女。在求學過程中，對音樂產生興趣，加入管樂隊，並組成「小精靈樂團」。畢業後白天吹奏口琴，晚上則以按摩維生，96年完成第一張EP專輯，開始受邀至各校進行生命教育演講。且在舞台上分享，曾一度以為視障是「人生一堵高牆」，但他改變前進的道路，用音樂找到光，飛越高牆。他感謝獲獎，認為是一個新的起點。

廣告 廣告

吳欣潔獲得模範家屬，她的孩子自出生便患有重度多重障礙，她始終不離不棄，配合治療師的專業建議，進行各項早期療育。她利用瑜珈球訓練孩子的核心肌群，當孩子第一次使用輔具跟她溝通時，她感動得落淚了。吳欣潔不讓障礙限制孩子的世界，經常帶著參加活動，甚至出國旅行拓展視野，以提升社交能力。她說孩子教會我什麼是堅持，什麼是愛與勇氣。

新生活社會福利發展促進會日照中心與小作所，同時榮獲身障服務績優單位，另新生活家資中心主任林宥菁則榮獲服務專業人員。新生活長期在北海岸地區服務弱勢家庭，協會甚至會接到基隆的家長來電詢問，是否能進入協會的服務據點。創會理事長羅素如發願要再創立共生家園，讓家長及孩子可以共住共生。

林宥菁深知身障者在生活自理、就業與社區參與上面臨諸多瓶頸，親自走訪社區，串聯學校與在地團體，為身障者搭橋點燈，協助身障家庭走出困境，也讓身障者得以參與社會、實現自立。

表揚活動中並有「能量天使樂團」方羚及鄭怡芬表演，視障街頭藝人楊玉凡自彈自唱「人要自己走」。社會局長李美珍更一桌桌向每位獲獎者致意，也感謝所有服務單位。

更多新聞推薦

● 統戰「歸家APP」一鍵投誠？北市2萬8千人登記 陸委會回應了