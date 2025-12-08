新北表揚優良公寓大廈

大型社區組特優土城區「華固新綠洲社區」管理制度完善獲新北市長侯友宜（左六）表揚。（記者蘇春瑛攝）

▲大型社區組特優土城區「華固新綠洲社區」管理制度完善獲新北市長侯友宜（左六）表揚。（記者蘇春瑛攝）

新北市政府昨（八）日舉行「一一四年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎，共二十四個社區脫穎而出，榮獲特優、優勝及傑出獎項。市長侯友宜頒發獎金與獎狀，肯定社區自主管理成果。他表示，透過評選表揚優良社區，不僅能建立管理標竿，能凝聚住戶向心力，公私協力共同提升居住品質。

侯友宜表示，公寓大廈人口越多越難管理，公部門持續政策推動，如環境永續與社區關懷等就是要提升人民的生活品質，尤其長輩人口已達八十萬，有九千位獨居老人在新北，甚至社區安全防災都是很重要的一環，共同發揮社區力量積極配合推動，才能有事半功倍效果，提升社區自主管理能力，從七十八個參賽社區中選出優良典範表揚。

工務局長馮兆麟指出，本年度評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主軸，分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區等五組，邀集產官學界十六名專家學者組成評選委員會實地訪查及綜合評選。社區管理除了住戶與管委會投入，管理維護公司及管理服務人員也是穩定社區運作關鍵，今年共有六名優良管理服務人員及四家管理維護公司獲獎，在專業與付出上共同努力。

今年大型社區組特優，土城區「華固新綠洲社區」獲得，該社區管理制度完善、修繕維護落實、公共空間綠意盎然，並開辦銀髮俱樂部先修班，促進長者健康及社交互動。中型組特優為鶯歌區「微笑海悅社區」以制度化管理、社區文化溫暖著稱，透過節慶促進住戶交流，向市府申請苗木打造綠化空間。

小型組特優為新莊區「潤泰峰盛社區」以「共好永續」為核心理念，取得低碳社區標章（銀鵝級、金熊級）及無菸社區標章，並辦理銀髮俱樂部先修班，展現節能減碳與友善長者成果。土城區「名軒皇城社區」榮獲風華再現組特優，曾於一一一年獲幸福安居金質獎，今年持續推動低碳永續及失智友善服務，更加入失智友善守護站，深化照護網絡。相關獲獎資訊可至新北市政府工務局網站（https://reurl.cc/4bQ7Q2）查詢。