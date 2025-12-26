新北表揚全齡安全網服 40位守護者

新北副市長朱惕之（中）頒發高風險安全網有功人員獎感謝各網絡人員合作無間。（圖：新北社會局提供）

▲新北副市長朱惕之（中）頒發高風險安全網有功人員獎感謝各網絡人員合作無間。（圖：新北社會局提供）

新北市副市長朱惕昨（廿六）日在跨局處工作會議中表揚「全齡高風險家庭整合型安全網服務」有功人員，肯定第一線守護家庭的關鍵夥伴。今年共有里長、民間團體、警消、教師、社工、護理人員、照管專員、訪視員、就服站輔導員及基金會人員等四十人獲獎。

新北市府每半年辦理一次表揚，今年特別將獎狀改為「母雞造型」獎座，象徵安全網夥伴如同溫暖後盾，陪伴脆弱家庭度過難關，傳達「用愛孕育希望、用心守護家庭」的精神，強化跨單位合作的榮譽感與使命感。獲獎者中，新莊社福中心社工徐思穎年僅二十五歲，展現耐心與專業，能迅速掌握案家需求並連結資源。她自大學起投入社工工作，認為「陪伴」與「傾聽」是支持案家不可或缺的一環，曾協助智能障礙個案改善生活，她表示，此次表揚讓自己更有能量，持續走在有意義的路上。

社區端，汐止長安里長楊清風熱心守護弱勢，曾協助里民阿嬌（化名）募款、申請福利並啟動安全網資源，助其家庭走出低潮。校園端，樂利國小教師沈偵守即時串聯社政、衛政與長照資源，支持特教生家庭。朱惕之表示，新北市以「一主責、多協力」為核心，透過公私協力建構完整安全網。母雞造型獎座象徵守護與孕育的力量，期盼各局處持續合作，讓更多家庭在支持中重新站起，打造更安全、更有溫度的新北市。