新北表揚守護高風險家庭有功人員 打造更安全、更有溫度城市
新北市副市長朱惕之今（26）日於跨局處工作會議中，表揚「新北市全齡高風險家庭整合型安全網服務」有功人員，肯定第一線守護家庭的關鍵夥伴。今年共有里長、民間團體、警消、輔導教師、社工、護理人員、照管專員、訪視員、就服站輔導員及基金會人員等40人獲獎。
新北市府每半年辦理一次表揚，今年別具意義，特別將傳統獎狀改為「母雞造型」獎座，以母雞守護小雞的意象，象徵安全網夥伴如同溫暖後盾，陪伴脆弱家庭度過難關、重新站穩腳步，也傳達「用愛孕育希望、用心守護家庭」的服務精神，強化跨單位合作的榮譽感與使命感。
新莊社會福利服務中心社工徐思穎年僅25歲，卻展現高度耐心與專業敏感度，能迅速掌握案家需求並連結適切資源，深獲服務對象肯定。她自大學起即投入社工助理工作，畢業後持續服務至今，認為「長時間的陪伴」與「細膩的傾聽」是支持案家走過困境不可或缺的一環。
曾服務一名智能障礙個案，因無法清楚表達需求，她透過細心觀察與引導，成功媒合資源、改善生活處境。此次獲獎，她表示既開心也備受鼓舞，雖然工作中難免遇到挫折，但這次的表揚讓她重新獲得能量，更提醒自己持續走在這條有意義的路上。
汐止區長安里長楊清風是個充滿熱忱、責任心的社區守護者。將里民視為家人的他，不只關心脆弱家庭、獨居長者及中低收入戶，更會親自慰問、送上物資，確保每位需要幫助的里民都能得到照顧。里民阿嬌（化名）因丈夫病逝，需獨自照顧多名身心障礙子女，生活一度陷入困境，楊里長即時協助募款、申請福利身分與急難救助，並通報啟動安全網資源，讓家庭逐步走出低潮。
此外，樂利國小教師沈偵守主動發掘學生家庭風險，面對特教生阿仁（化名）父親驟逝、母親獨自承擔照顧重擔的情況，沈老師即時串聯社政、衛政與長照資源，落實早期發現、即時介入與持續支持。
朱惕之表示，新北市以「一主責、多協力」為核心，透過公私協力建構完整安全網。母雞造型獎座象徵守護與孕育的力量，期盼各局處持續攜手合作，讓更多家庭在支持中重新站起，打造更安全、更有溫度的新北市。
更多新聞推薦
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 22 小時前 ・ 435
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 小時前 ・ 4
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 133
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
NBA》詹皇正負值-33全隊最差 瑞迪克爆氣：湖人現在爛透了！是超級糟糕球隊
湖人今天在聖誕大戰上對決火箭，沒想到紫金軍團卻被火箭以96比119打爆，詹姆斯（LeBron James）雖然今天攻下18分，但正負值卻是全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，雖然數據看起來不差，但卻在防守端成為黑洞，讓湖人屢遭打點，這也導致他的正負值達到-33，成為全隊最差球員。根據《The Athletic》記者莫雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。Game over. Lebron James exits a team worst -33.The Lakers have now 3-6 in their last 9 games……. ?I wonder what changed ?? pic.twitter.com/y7AGlkv3bQ— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 26, 2025對於球麗台運動報 ・ 1 小時前 ・ 10
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 27
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 68
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 10
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 35
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 12
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 21
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
華邦電、力積電爆量翻黑！「它」逆勢族群漲停 AI伺服器、邊緣運算亮點曝
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（26）日加權指數寫下28,556.02點，大漲184.04點，不過記憶體族群卻爆量下殺，華邦電（2344）、力積電（6770）翻黑下...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1