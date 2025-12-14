新北表揚文化志工 感恩大會肯定用心付出

《圖說》市長侯友宜頒發感謝狀予新北市立鶯歌陶瓷博物館志工團隊，前排左五文化局長張䕒育。〈文化局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市文化局今〈14〉日舉辦「114年文化志工感恩大會」，市長侯友宜肯定文化志工長年推廣新北在地藝術與文化，頒發感謝狀及獎項，向志工們無私的奉獻，表達敬意與感謝。

侯友宜表示，文化志工是市府推動文化服務的重要推手，每2年舉辦的新北市文化類志願服務評鑑暨獎勵，今年共有230位志工獲得個人獎項、9位楷模獎及5個績優團隊獎，獲獎人數較上屆增加約35%以上，獲表揚的文化志工服務遍及博物館、藝文館舍與藝文活動，顯示新北文化志工參與更加踴躍，今年志工團隊也新增了新北市美術館志工隊，展現新北文化志工豐沛的服務能量。

文化局長張䕒育表示，文化局自103年起舉行「文化志工感恩大會」，迄今已辦理超過10年，頒發超過2萬5,000名志工感謝狀。文化志工是館舍運作不可或缺的力量，不僅提供第一線參觀接待，也協助文化教育推廣，是最穩固的文化後盾。

她說，每年透過感恩大會公開表揚，肯定並鼓勵志工的用心付出，也期盼更多市民加入文化志工行列，讓新北文化向下扎根，向上茁壯，讓城市文化能量持續發光。

此外，文化局將持續拓展多元服務內容，如故事志工、文史志工及外語志工，已取得豐富的成果，其中獲得楷模獎的趙文義志工，在新莊文藝中心服務超過23年，過去擔任故事志工，以慈愛與耐心陪伴孩子閱讀，被大小朋友親暱地稱為「趙爺爺」，雖近年因視力老化不再進行說故事活動，但其溫暖身影深植許多小小讀者心中，累積無數粉絲。

另外，獲得楷模獎的周芳軍志工，對在地文化與古蹟保存富有使命感，退休後投入新北文史學會志工行列已有12年，他熱心參與新店溪在地史料文化田調及耆老訪談紀錄等工作，包含《車仔寮物語》刊物及「烏來學台車歷史文化特展」等，皆成為在地重要的教學資源，擴大了志工服務對社區文化傳承的正向效益。

楊莒民志工為優秀外交官退休，具備卓越外語能力，曾在雙十國慶時為新北市立圖書館總館接待吐瓦魯總理、尼泊爾市長及史瓦濟蘭等各國外賓，展現高度專業，為圖書館提供最堅實的助力。