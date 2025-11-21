新北表揚環境教育績優學校 啟動校園淨零行動新動能_0.jpg

新北市今天（21日）舉辦「環境教育競賽頒獎典禮暨氣候變遷節能講座」，頒發21所永續環境教育優質學校、環境教育實作競賽獎項，並授證46位校園溫室氣體碳盤查人員和22位能源管理員，今年新北成立全國唯一的「碳盤智囊團」，透過專業培訓與實作盤查，全面提升校園減碳治理量能，為推動「校園淨零」注入新動能。

教育局表示，今年共有21校獲頒永續環境教育優質學校。獲得國小組特優的十分國小以「煤光化危機、天燈轉永續」為主題，結合在地文化推動天燈自治條例、研發再生紙專利、落實生態監測與學生倡議，展現偏鄉以教育翻轉環境困境的力量。榮獲國高中組優等的佳林國中則從硬體與課程雙軌著手，建置太陽能板、屋頂水撲滿、雨水回收沖廁等節水設備，並融入環境教育課程，落實「校校能發電」的永續精神。

為強化校園永續治理，新北市領先全國成立「碳盤智囊團」，目前已有46位取得 ISO14064-1:2018 認證的碳盤查人員及22位能源管理員投入校園。石門實中鍾兆晉校長也是取得校園溫室氣體盤查認證的成員之一，他表示，透過盤查能協助師生了解校園碳排來源，將永續從課堂延伸到校園管理與日常生活，逐步打造可衡量、可持續的低碳校園典範。未來也將持續結合教師專業培力與學生自主行動力，帶動更多師生投入校園淨零行動。