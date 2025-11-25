新北表揚終身學習推動 績優團體

新北市114年學習型城市暨終身教育頒獎典禮。（記者王志誠攝）

學習不只在教室裡，更要走進生活。新北市教育局昨（二十五）日於國立臺灣圖書館舉辦「新北市一一四年學習型城市暨終身教育頒獎典禮」，表揚在終身學習推動上付出心力的個人與團體。新北市副市長劉和然表示，在新北，學習不是活動，而是一種生活方式，市府將持續打造「處處可學」的環境，讓市民在日常中就能自然啟動學習，讓學習真正成為生活的一部分。

劉和然指出，終身學習是提升市民素養及面對快速變遷的重要路徑。新北市長期推動終身學習，是六都唯一獲教育部認證的「學習型城市」。在侯市長帶領下，市府以安居樂業為核心，從智慧、韌性、健康、宜居四大面向整合公私資源，首創建置「新北市學習地圖網」、成立終身學習諮詢站並培訓逾百位諮詢師，讓市民在日常生活中都能方便隨時取得需要的學習資訊，逐步打造既可近性又具溫度的學習支持系統。

此次頒獎包括學習型家庭、社區、企業、基金會、終身學習楷模、社會教育與藝術教育貢獻獎及學習推動單位等七大類獎項。今年更首度增設「學習型基金會」獎項，共有三家基金會獲獎。其中「財團法人林口教育基金會」長年扎根在地教育與文化，提供獎助學金、推動校本特色課程與數位學習、辦理講座讀書會、進行圖書捐贈，並建立員工知識分享制度，展現非營利組織支持地方學習力的影響力。

榮獲學習型家庭的「江江好一隊」以穿山甲保育為主題，透過生態教育與公益行動展現深厚的家庭共學力，由戶長吳燕真帶領家人參與各式活動，不僅提升孩子的問題解決能力，也培養社會責任，讓學習成為凝聚家庭情感的力量。典禮現場同步展出各式靜態成果並由樂齡學習中心、社區大學等團隊帶來動態表演，呈現新北跨世代、跨領域的多元學習能量與城市生命力。

教育局表示，未來將持續與社區大學、樂齡學習中心、學習型組織及民間團體攜手合作，讓市民能「時時刻刻樂學習」。今年也推出「百家終身學習商鋪」導覽活動，串聯新北市二十九區、一○三家特色商鋪，於十二月底前推出三○九堂免費課程、超過六千個名額，邀請市民親身體驗在地學習的魅力。