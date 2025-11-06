新北表揚績優環保志工及綠色消費 鶯歌尖山里團購破千萬
記者黃秋儒／新北報導
新北市環保局於昨(5)日舉辦「114年度新北市績優環保志工暨綠色消費表揚典禮」，共計表揚301個環保典範，包含3個績優民間團體、292位績優環保志工及6處績優環保福利社，肯定他們長期投入環境保護與推廣綠色生活的付出，展現實踐綠生活的努力與成果。
新北市環保局副局長朱益君表示，新北市持續推動淨零綠生活政策，藉由公開表揚讓更多市民了解志工及團體對環境的貢獻，並期盼以他們為榜樣，擴大綠色行動的影響力，讓綠色生活成為市民日常的一部分。
環保局指出，新北市目前已有逾2萬名環保志工，他們是城市環保行動的重要推手，協助資源回收、環境清潔、節能減碳及環境教育等工作。今(114)年度表揚環保志工「特優獎」2名、「優等獎」4名、績優志工284名及績優環保民間團體3名；此外，有2名志工榮獲全國志願服務績優「銅牌獎」，這些志工不僅在鄰里推動垃圾減量及節能宣導，更透過身體力行，帶動居民一同響應，有效串聯在地力量，為新北打造乾淨、宜居的永續城市奠定根基。
環保局提到，本次2名志工榮獲「特優獎」，其中吳麗雲投入環境教育逾14年，長期於濕地故事館與學校推廣生態保育，熱心導覽與教學普獲好評；另一位許家偉則是長年深耕環境教育領域，積極投入濕地導覽、生態保育與環教推廣，並擔任多個單位講師與志工，推動生態永續觀念不遺餘力。
本次榮獲環保民間團體特優獎及全國志願服務績優志工銅牌獎的台灣環保協會理事長李淑津表示，未來會將持續推動新北市的各項環保服務與綠色行動；另一組榮獲環保民間團體優等獎的土城區自然景觀保護協會理事長施坤榮表示，志工夥伴投入新北市生態導覽與環保服務，推廣在地生態教育，並結合地區季節性活動如桐花節導覽及環保宣導等活動，提升民眾永續與環境保護理念。
環保局表示，除績優環保志工外，新北市在推動綠色消費上也展現亮眼成果，環保局透過結合各區「環保福利社」推動綠色商品團購，鼓勵民眾優先選擇具環保標章、低污染及可再利用的產品，打造全民參與的綠色經濟。今年共有6處環保福利社獲表揚。其中，鶯歌區尖山里表現突出，團購金額突破1,000萬元，榮獲「環保福利社金質獎」。
環保局強調，透過本次表揚不僅展現新北環保志工與民間團體共同守護環境的力量，更代表新北市將持續推動各項環境保護行動，凝聚更多力量，讓永續理念深植鄰里，落實日常生活，攜手共創永續家園。
其他人也在看
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 23 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 8 小時前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 1 天前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
準颱風鳳凰將生成！AI預估「將爆發性增為強颱」 是否侵台這2天是關鍵
關島附近的熱帶性低氣壓「TD29」預估在今（5）日生成鳳凰颱風，氣象署最新觀測，TD29今日凌晨2時中心位於北緯8.4度，東經143.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行，並在11日、12日最接近台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準鳳凰颱風「又大又強」全台有感！粉專曬1圖：螺旋相當明顯
位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣。氣象粉專表示，準鳳凰螺旋性相當明顯，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰颱風各國路徑出爐 吳德榮：下週慎防暴風、致災雨
今年第26號颱風「鳳凰」已於6日生成，各國最新預測路徑出爐。氣象專家吳德榮表示，颱風下週可能侵襲台灣，對台威脅不容小覷，提醒民眾需慎防暴風及大量致災雨，中天新聞網 ・ 5 小時前
陸最孤獨動物園！8旬園長一人經營半甲子 網友「雲門票」支持
近日，大陸湖北恩施一家「最孤獨動物園」在網上引發熱議。該間鳳凰山森林公園動物園門票僅10元人民幣（約43元新台幣），由一位85歲爺爺羅應玖獨自經營，他身兼園長、飼養員、清潔工及售票員多職。羅應玖與動物的故事曝光後，有網友也支付「雲門票」表達支持。中天新聞網 ・ 21 小時前
準鳳凰颱風3路徑「全台有感」！ 週日、週一北轉關鍵期
持續受東北季風影響，今（5）天迎風面北部、東北部和東部仍有局部短暫雨，中南部午後山區則有零星短暫陣雨；今晨全台最低溫幾乎都落在20度以下，天氣逐漸轉涼，而大家最關注的TD29熱帶低壓動態，預計有三條可台視新聞網 ・ 1 天前