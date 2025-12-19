新北表揚績優老人共餐單位 感謝成為安老支柱

記者林普天／新北報導

新北市社會局今（19）日舉辦民國114年績優老人共餐單位表揚，由市長侯友宜親自頒發感謝狀予116處績優單位，並致贈獎勵金，以感謝單位在社區長期推動共餐及送餐服務，成為長輩在地安老的重要支柱。今年亦特別感謝全市共1,065處投入老人共餐運動的單位，經年在社區中默默陪伴長輩，讓照顧服務能量持續擴大。

侯友宜表示，截至今年11月底，新北市65歲以上人口已達80萬3,768人，占新北市19.86%，高齡服務需求持續攀升。市府自102年起推動老人共餐運動，建構完整的在地高齡支持網絡。透過共餐、陪伴、送餐與健康促進等服務，讓長輩能在熟悉的社區中，獲得更健康、更有尊嚴的生活支持。老人共餐從推動之初，到現在成長了5倍，新北市有1,065處在辦共餐。他開玩笑說，明年卸任後，要邀老人共餐原發起人前社會局長李麗圳顧問一處處去參加，如此可以「呷3年」。他也感謝所有參加的29區長和出席的石一佑、洪佳君議員，在各社區共餐時，前往幫忙打菜鼓勵。

新北市社會局長李美珍說，感謝所有老人共餐單位在社區中為長輩提供「暖心、暖胃」的服務，並結合「新五老運動」的政策，從「老有所用、有所為、有所學、有所樂」到「老有所望」，心若不老人就不老。未來也將持續結合敬老愛心卡，自明（115）年起擴大使用範圍和點數，鼓勵更多長輩走出家門，參與共餐與社區活動，攜手打造更友善、更幸福的樂齡城市。

新北市長侯友宜表揚績優老人共餐單位。(新北市政府提供)