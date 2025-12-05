新北表揚衛生保健志工 三峽區衛生所志工隊長榮獲特殊貢獻獎





114年度新北市政府衛生局衛生保健績優志工暨團隊表揚典禮5日於衛生局大禮堂舉辦，由陳潤秋局長親自頒發1位特殊貢獻獎、79位永恆白金獎（服務年資滿10年、服務時數滿2,000小時），以及11隊志工運用單位評鑑優等及甲等獎，藉由表揚與大家共享志工榮耀。

陳潤秋局長表示，新北市政府衛生局有衛生保健志工4,772人，總服務時數逾57萬小時、服務人次逾500萬人次。志工們是新北市最寶貴的資源，希望透過表揚感謝志工們的服務善行，並激勵更多民眾投入志願服務行列，貢獻經驗與智慧，共同點亮新北市各個角落。

榮獲特殊貢獻獎的新北市三峽區衛生所志工劉秀卿女士今年67歲，投身志工服務行列16年來，始終以無私的熱情與溫暖的關懷，默默守護著社區中的每一位居民。她作為志工隊長，不僅凝聚在地居民一起加入環境清潔，更主動結合資源籌募物資，以溫柔的腳步陪伴弱勢家庭、高齡長者。

劉秀卿女士在平凡的崗位上，散發服務的光與熱，她的事蹟不僅是對服務精神的詮釋，更是對愛與責任的堅守，讓我們深刻感受到「服務他人」所帶來的價值，也提醒了我們每一個人，在平凡的日常中，都能成為他人的光與熱。

陳潤秋局長說，為表揚志願服務人員協助推動新北市衛生保健，特別頒發特殊貢獻獎及永恆白金獎2大獎項，另有113位長青銀質獎（服務年資滿5年、服務時數滿1,250小時），以及161位馨芽銅質獎（服務年資滿2年且服務時數達500小時以上）。

另為激勵各運用單位積極推展志願服務業務，定期進行志願服務評鑑，瞭解各單位推展志願服務工作的成果，今年獲評鑑「優等」4個單位，包含板橋區衛生所、烏來區衛生所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院，以及社團法人中華兩岸養老產業發展協會附設新北市私立板橋海山社區長照機構。

此外，7個獲「甲等」單位，包含金山區、瑞芳區、三芝區、雙溪區衛生所、衛生福利部樂生療養院、天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院，以及社團法人中華民國沐光家園癌友關懷協會。感謝大家在崗位上無私奉獻的精神，為新北市民提供熱忱關懷的優質服務。獲獎名單請至衛生局官網︰https://www.health.ntpc.gov.tw/查詢。





