新北表揚身障楷模 陳純敬：心靈無距離

▲吳欣潔獲得模範家屬，她的孩子自出生便患有多重障礙，她始終不離不棄的照顧。（圖：新北社會局提供）

新北市於今（六）日響應國際身心障礙者日主題「理解隱性障礙消除誤解歧視」，落實身權公約精神，運用公益彩券盈餘分配基金，在市府表揚三十二位傑出身心障礙人士、模範家屬、績優服務及有功人員，另有二十三家社區式服務單位獲評鑑績優。

新北副市長陳純敬表示，新北市身障人口逾十八萬，輔具超音速服務與復康巴士皆為全國第一，與身障朋友在心靈上「無距離」。

視障者徐承邦自幼罹患視覺障礙，父親入監，母親獨力撫養三名子女，他在求學期間熱愛音樂，加入管樂隊並組成「小精靈樂團」，畢業後白天吹奏口琴、晚上從事按摩工作，九十六年完成首張EP專輯，並受邀至校園演講。他分享，曾以為視障是「人生一堵高牆」，但用音樂找到光，飛越高牆，感謝獲獎是新起點。

模範家屬吳欣潔的孩子患有重度多重障礙，她不離不棄，配合治療師進行早療，以瑜珈球訓練核心肌群。當孩子首次使用輔具與她溝通時，她感動落淚。她經常帶孩子參加活動、出國旅行，提升社交能力，說：「孩子教會我什麼是堅持，什麼是愛與勇氣！」

新生活社會福利發展促進會日照中心與小作所獲身障服務績優單位，家資中心主任林宥菁獲服務專業人員獎。她深知身障者在生活自理、就業與社區參與面臨瓶頸，親訪社區，串聯學校與在地團體，為身障者搭橋點燈，助其自立。