新北表揚農業志工 近500夥伴參與年度盛事

新北市政府昨（十一）日舉辨「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集新北市廿五支農業志工隊、近五百位志工夥伴參與這個年度盛事，由新北市農業局長諶錫輝代表市府致贈感謝狀及獎座，肯定志工在農林漁業推廣與生態環境維護上的持續努力與貢獻。

新北市農業志工隊人數至今已突破千人，服務橫跨生態保育、動物照護、漁港導覽、樹木保護、農產品推廣、農事家政協助及綠色照護等項目。志工們以熱情與專業支持新北農業政策推動，也透過導覽、食農教育、宣導與陪伴等服務形式，使市民能以更友善的方式貼近農業與生態環境。

廣告 廣告

表揚活動中，多位志工因長期投入獲肯定。土城區農會的彭敏華及新北市政府漁業處的周金枝、朱美華女士，服務年資皆超過四年、時數突破一千二百小時，榮獲一一四年度新北市志願服務獎勵銀心獎；另有六名績優志工獲頒銅心獎。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市在推動農業及生態保育政策上，農業志工一直扮演著不可或缺的角色，在農業推廣、生態導覽、人文關懷與食農教育等面向都可以看見志工不辭辛勞的投入，不僅改善市民的生活環境，更讓新北農業被更多人看見，在從事志願服務的過程中，也建立起志工們深刻的情誼與滿足自我價值實現的機會。