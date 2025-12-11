新北表揚農業志工 陳岫韵3000小時服務全國銅牌獎

《圖說》土城區農會志工陳岫韵(右)累積服務時數超過3,000小時，更榮獲今年全國志願服務獎勵銅牌獎，成為農業志工隊中的耀眼典範，左為農業局長諶錫輝。〈農業局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今(11)日舉辨「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市25支農業志工隊、近500位志工夥伴參與這個年度盛事，由農業局長諶錫輝代表市府致贈感謝狀及獎座，肯定志工在農林漁業推廣與生態環境維護上的持續努力與貢獻。

諶錫輝表示，新北市在推動農業及生態保育政策上，農業志工一直扮演著不可或缺的角色，在農業推廣、生態導覽、人文關懷與食農教育等面向都可以看見志工不辭辛勞的投入，不僅改善市民的生活環境，更讓新北農業被更多人看見，在從事志願服務的過程中，也建立起志工們深刻的情誼與滿足自我價值實現的機會。

廣告 廣告

他說，每逢歲末，農業局都會邀請志工們齊聚一堂，感謝他們一年來的無私奉獻，也期盼更多市民朋友加入志願服務，共同讓新北的農漁業及生態環境更蓬勃發展。

《圖說》新北市農業志工隊人數至今已突破千人，志工們以熱情與專業支持新北農業政策推動，使市民能以更友善的方式貼近農業與生態環境。〈農業局提供〉

諶錫輝指出，新北市農業志工隊人數至今已突破千人，服務橫跨生態保育、動物照護、漁港導覽、樹木保護、農產品推廣、農事家政協助及綠色照護等項目。志工們以熱情與專業支持新北農業政策推動，也透過導覽、食農教育、宣導與陪伴等服務形式，使市民能以更友善的方式貼近農業與生態環境。

在今日的表揚活動中，多位志工因長期投入獲得肯定。來自土城區農會的彭敏華及新北市政府漁業處的周金枝、朱美華，服務年資皆超過4年、時數突破1,200小時，榮獲114年度新北市志願服務獎勵銀心獎；另有6名績優志工獲頒銅心獎。另土城區農會志工陳岫韵累積服務時數已逾3,000小時，更榮獲今年全國志願服務獎勵銅牌獎，成為農業志工隊中的耀眼典範。

《圖說》新北市府今日舉辨「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市 25 支農業志工隊、近500位志工夥伴參與，肯定志工在農林漁業推廣與生態環境維護上的持續努力與貢獻。〈農業局提供〉

退休前於印刷業工作的陳岫韵，在忙碌職涯告一段落後，選擇以志願服務開啟人生新篇章，自53歲開始參與生態解說等服務，踏上步道帶領民眾認識大自然，並從蟲鳴鳥叫聲裡找回生活步調。後續接任志工隊長與督導，面對帶領團隊的責任，反而讓陳岫韵重新建立自我價值與生活方向，今年更以超過3,000小時的深度投入獲得全國性獎項。

陳岫韵分享，在加入土城農會志工隊後，志工角色更貼近地方與民眾，無論是陪伴長者手作DIY、參與食農教育訓練課程或在農產品推廣活動中面對熱情民眾，每一段互動都可以感受到生活的溫度。

她說，新冠肺炎疫情期間，她與隊員們堅守農會據點，協助量體溫與出入管理，彼此扶持並共同面對挑戰的經驗仍記憶猶新。她說：「回首這些年，志工生活不只是填滿退休時間，更讓心靈與腦袋持續鮮活，每一次服務都充滿被需要的踏實與溫暖。」