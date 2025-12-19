新北表揚116個績優共餐單位 侯友宜：明年卸任我也要去

新北市板橋三民社區由餐飲組長謝阿毛(中)代表接受市長侯友宜(左三)頒獎。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局19日舉辦「年度績優老人共餐」單位表揚，由市長侯友宜頒發感謝狀予116處績優單位，並致贈獎勵金，感謝各單位在社區長期推動共餐及送餐服務，成為長輩在地安老的重要支柱，他感謝全市共1065處投入老人共餐運動的單位，經年在社區中默默陪伴長輩，讓照顧服務能量持續擴大。

侯友宜表示，截至今年11月底，新北市65歲以上人口已達80萬3768人，占全市19.86%，高齡服務需求持續攀升，市府自2013年起推動老人共餐運動，建構完整的在地高齡支持網絡，透過共餐、陪伴、送餐與健康促進等服務，讓長輩能在熟悉的社區中，獲得更健康、更有尊嚴的生活支持。

侯友宜指出，老人共餐從推動之初，到現在成長5倍，全市有1065處在辦共餐，他笑說，明年卸任後，要邀老人共餐原發起人前社會局長李麗圳一處一處去參加，如此可以「呷3年」。

侯友宜頒贈感謝狀給嘉威會計師事務所長張威珍，感謝他從2019年起每年捐贈50萬元給好日子愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案，獎勵績優單位，張威珍說，他的母親坐輪椅，但一聽到社區要共餐，就要外籍看護推著她去參加，讓他很感動。

受表揚的社區各有特色，像是土城區平和社區發展協會從關懷弱勢長輩出發，逐步發展出融合失智照顧、志工參與和社區共學的共餐服務模式，使餐桌成為長輩彼此陪伴的重要日常；五股區成州社區發展協會則以共餐為核心，結合飲食質地調整、惜食蔬果運用及健康課程，讓長輩吃得安心，在共享餐食中重拾笑容與生活動能，板橋三民社區，由3位餐館出身的男主廚掌廚，為長輩烹調美味。

新北市長侯友宜(中左)表揚116個績優共餐單位。(記者翁聿煌攝)

新北市長侯友宜(左)頒獎感謝嘉威會計師事務所所長張威珍，每年贊助50萬元。(記者翁聿煌攝)

