新北表揚18位好人好事代表 致敬平凡英雄付出

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市一群人默默行善、無私奉獻，讓城市多了一分溫度。市府與新北市表揚好人好事運動協會，下午在市府禮堂表揚18名好人好事代表善行典範，感謝得獎者長期付出與奉獻。

市長侯友宜今天下午在市府6樓大禮堂「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」致詞表示，做好事、做好人，更要讓善的力量被看見、被傳遞」，這也是舉辦典禮的意義。

依據表揚手冊，汐止區鄭陳阿園來自雲林斗六，靠著務農、保母、清潔與餐飲等工作，養大6名子女、照顧10名孫兒，仍抽空擔任環保志工、省吃儉用做愛心，透過里長連結資源捐贈勘查車、白米及物資。

淡水區福德里鄰長王里，出身醫護世家，長年熱心公益，鄰長任內負責6棟大樓的政令宣導，深受居民信任。COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，主動關懷被隔離的長者與獨居者，親手送物資與問候，被里民稱為「活菩薩」。

來自泰山區的黃道易，現任明志科技大學電機工程副教授暨智慧載具研發中心副主任，他長年研究自動駕駛、火災鑑定與安全教育。他帶領團隊曾獲「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」獎項，並協助政府鑑定火災與專業研討會。

依據市府公布名單，今年受表揚的18名好人好事代表包括，鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃焰銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。（編輯：林恕暉）1141107