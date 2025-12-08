新北表揚24優良公寓大廈 大型、中型、小型特優社區出爐

新北市長侯友宜(右四)與工務局長馮兆麟(右一)、評審委員一同出席頒獎典禮合照。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市工務局今(8)日舉行「優良公寓大廈評選」，市長侯友宜表彰共24個社區，強調透過評選表揚績優社區，可樹立管理標竿並凝聚住戶向心力，公私協力提升居住品質與城市幸福感；工務局長馮兆麟則說，市府推動環境永續、社福關懷與防災等政策，社區配合可發揮事半功倍效果，共同打造盡善盡美的家園。

今年度大型社區組特優獎位於土城區「華固新綠洲社區」，其管理規劃完善、落實社區修繕維護、公共空間綠意盎然，並辦理銀髮俱樂部先修班促進長者健康與社交；中型組特優獎由鶯歌區「微笑海悅社區」獲得，以制度化管理及充滿人情味的社區文化，透過節慶活動促進住戶交流，並向市府申請苗木打造綠化空間。

小型組特優獎則是新莊區「潤泰峰盛社區」，以「共好‧永續」為核心，取得低碳社區標章(銀鵝級、金熊級)及無菸社區標章，並辦理銀髮俱樂部先修班；土城區「名軒皇城社區」則榮獲風華再現組特優，該社區曾於2022年獲得幸福安居金質獎，今年更持續推動低碳永續與失智友善服務，並加入失智友善守護站，深化鄰里照護網絡。

馮兆麟指出，「安居樂業」向來是市府重要目標，今年優良公寓大廈評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，區分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5個組別。市府邀請產官學界共16位專家學者組成評選委員會，歷時2個月進行實地考察與綜合審查，從78家參賽社區中選出優良典範。

侯友宜表示，優良公寓大廈評選最重要的是感謝社區主委、代表及管理服務公司與人員，長期與市府合作推動環境永續、災防及弱勢關懷。他強調，希望各社區能自主檢查、修繕與維護，與市府並肩而行，並積極參與銀髮俱樂部先修班等政策。

大型社區組特優獎由土城區「華固新綠洲社區」獲得。(記者羅國嘉攝)

中型組特優獎由鶯歌區「微笑海悅社區」獲得。(記者羅國嘉攝)

小型組特優獎是新莊區「潤泰峰盛社區」獲得。(記者羅國嘉攝)

