新北表揚255托育人員177機構 「育兒神隊友」廖羿涵陪弱勢童過暖心耶誕

廖羿涵(中)善用日常物品設計豐富的托育活動，更邀請弱勢幼童同樂，榮獲育兒神隊友獎。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市社會局今(23)日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，市長侯友宜表彰255位托育人員及177家評鑑優、甲等機構與親子館。其中獲得「育兒神隊友獎」的居家托育人員廖羿涵，她善用日常物品發展遊戲活動，讓孩子以操作、體驗探索生活的趣味，尤其更讓弱勢幼童創造特別耶誕節注入更多溫暖。

此次獲獎人員包括居家托育技能競賽優勝18名、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16人、托嬰機構專職129人，共計255位；機構部分則有托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家及優質親子館16家，共177家獲獎。其中獲「育兒神隊友獎」的廖羿涵從事托育工作已8年，過去她以個人身份連續多年舉辦耶誕節活動，不只邀請自家托育畢業的孩子，也向社區及弱勢族群敞開大門，希望讓更多孩子感受節慶的歡樂與陪伴。

廣告 廣告

廖羿涵回憶，活動最初只是想讓托育中的孩子擁有與眾不同的耶誕節。後來她逐漸意識到，若能把這份氛圍分享給更多孩子，尤其是弱勢家庭，將更具意義。

至於面臨近年公托、托育虐童事件頻傳，家長對托育環境更加謹慎。廖羿涵表示，她的托育環境沒有安裝監視器，許多家長會因此感到不安。但托育的基礎是信任，她願意用更多時間與家長溝通，回答所有疑問，讓家長能放心做出選擇。

另外，獲「朝耕暮耘獎」的五股興珍公托中心主任洪麗婷，她以專業與熱忱帶領團隊精進成長，積極投入研究與實務探討，並將成果於研討會中與業界分享，強化托育專業知能與團隊向心力。其帶領的團隊在2024年更創下「零離職率」的亮眼紀錄，為幼童打造穩定、安全、優質的托育環境。

侯友宜表示，目前全市已成立127家公共托育中心，另有5487名居家式托育人員提供服務，並設置23處臨時托育據點，提供家庭緊急且多元的托育選擇。他感謝所有托育夥伴用細心與專業呵護孩子成長。

五股興珍公托中心主任洪麗婷(中)獲「朝耕暮耘獎」，由市長侯友宜(左)、社會局長李美珍(右)表揚並贈禮。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

新北板橋垃圾處理廠用地辦理都計變更 擬建公園、社宅、停車場

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

