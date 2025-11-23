新北表揚255托育人員177機構 「育兒神隊友」廖羿涵陪弱勢童過暖心耶誕
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市社會局今(23)日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，市長侯友宜表彰255位托育人員及177家評鑑優、甲等機構與親子館。其中獲得「育兒神隊友獎」的居家托育人員廖羿涵，她善用日常物品發展遊戲活動，讓孩子以操作、體驗探索生活的趣味，尤其更讓弱勢幼童創造特別耶誕節注入更多溫暖。
此次獲獎人員包括居家托育技能競賽優勝18名、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16人、托嬰機構專職129人，共計255位；機構部分則有托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家及優質親子館16家，共177家獲獎。其中獲「育兒神隊友獎」的廖羿涵從事托育工作已8年，過去她以個人身份連續多年舉辦耶誕節活動，不只邀請自家托育畢業的孩子，也向社區及弱勢族群敞開大門，希望讓更多孩子感受節慶的歡樂與陪伴。
廖羿涵回憶，活動最初只是想讓托育中的孩子擁有與眾不同的耶誕節。後來她逐漸意識到，若能把這份氛圍分享給更多孩子，尤其是弱勢家庭，將更具意義。
至於面臨近年公托、托育虐童事件頻傳，家長對托育環境更加謹慎。廖羿涵表示，她的托育環境沒有安裝監視器，許多家長會因此感到不安。但托育的基礎是信任，她願意用更多時間與家長溝通，回答所有疑問，讓家長能放心做出選擇。
另外，獲「朝耕暮耘獎」的五股興珍公托中心主任洪麗婷，她以專業與熱忱帶領團隊精進成長，積極投入研究與實務探討，並將成果於研討會中與業界分享，強化托育專業知能與團隊向心力。其帶領的團隊在2024年更創下「零離職率」的亮眼紀錄，為幼童打造穩定、安全、優質的托育環境。
侯友宜表示，目前全市已成立127家公共托育中心，另有5487名居家式托育人員提供服務，並設置23處臨時托育據點，提供家庭緊急且多元的托育選擇。他感謝所有托育夥伴用細心與專業呵護孩子成長。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
新北板橋垃圾處理廠用地辦理都計變更 擬建公園、社宅、停車場
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
「普發1萬」變親子理財教材 專家教戰培養兒童金錢管理力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】最近全民「普發 1 萬元」開始可以提領入帳，許多家庭帶著孩子前往 ATM 提領，讓親子理財與金融安全教育議題浮上檯面。衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，許多孩子因為生活經驗不足，對看似可提領現金的神秘提款機感到好奇，這時正好是家長引導孩子們理解「金錢從哪裡來、如何安全使用」的最佳時機。尤其年滿13 歲以上青少年，已可自行登記領取補助，他建議家長應透過穩定陪伴與開放討論，幫助孩子從零開始，建立金錢管理與風險意識。 家長陪同孩子操作ATM 共同討論金錢用途培養責任感與判斷力 許維堅主任指出，家長在與孩子一起操作ATM時，第一步就是從「安全」開始教起，包括教育孩子站在提款機前操作時，要注意周遭環境、使用時要遮住密碼、確認機器是否正常等。家長若能以冷靜、有序的方式示範，能讓孩子理解提款機不是「按一按就有錢」的玩具，而是需要謹慎對待的設備。 另外，孩子對ATM的好奇，往往也反映出他們在探索金錢的價值與選擇。許維堅主任建議，家長這時可進一步與孩子討論，當拿到政府發放的1萬元現金，是否要將部分金額進行儲蓄、如何花在真正需要的地方，甚至帶領孩子思考，是否健康醫療網 ・ 16 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 3 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。中天新聞網 ・ 3 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前