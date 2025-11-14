新北表揚47閱讀志工

出席貴賓與手拿AI繪本實體書幼生合照。（記者王志誠攝）

▲出席貴賓與手拿AI繪本實體書幼生合照。（記者王志誠攝）

一本繪本，牽起孩子與世界的連結。新北市率先全國推動的「幼兒園閱讀志工下鄉」計畫邁入第六年，昨（十四）日於市立新莊幼兒園舉辦第四期志工授證及歷屆志工感謝儀式，共四十七位閱讀志工獲表揚。今年服務遍及新北市五十二所公私立幼兒園、陪伴超過三千名幼生閱讀啟蒙，並優先關懷偏鄉園所，更首度導入AI工具與社會情緒學習（SEL），讓故事成為孩子探索情感與學習同理的起點。

廣告 廣告

教育局張明文局長表示，閱讀是縮短教育落差、翻轉未來的關鍵力量。新北透過AI創新、MOU國際合作與SEL教育三股力量的融合，讓幼兒閱讀更具深度與廣度。未來，新北閱讀志工創作的AI繪本電子書將陸續上架於「新北幼教資源網」，開放全國親師生免費瀏覽使用，讓閱讀的溫度延續到每個孩子的日常生活。

擔任閱讀志工召集人的蔡麗鳳校長表示，志工團隊今年首次運用AI協助創作SEL社會情緒學習繪本，大幅縮短製作時間，也讓每位說書者更能精準傳遞情緒教育內涵。到園服務時，透過電子書、提問表與學習單設計，讓孩子在互動中學習覺察、理解與表達情緒，將同理與關懷落實在日常生活裡。