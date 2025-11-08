新北表揚485位資深優良志工 感謝守護學童上下學安全
為表揚長期為學子奉獻心力的學校志工們，新北市今（8）日舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，副市長劉和然親自頒獎表揚全市485位長年投入教育服務的志工代表，感謝他們以行動和愛守護孩子的成長。今年受表揚對象包含37位「杏福志工」、333位「資深優良志工」、30位「優良導護志工及老師」、85位「愛心服務站代表」及2支績優志工團隊，象徵新北教育背後最溫暖而深厚的力量。
劉和然表示，校園最美的風景，不在建築與設備，而是那些默默付出的身影。志工朋友們彎下腰、伸出手，讓愛在學校每個角落流動。新北市共有近3.3萬名學校志工夥伴，長年投入導護交通、環境清潔、故事共讀、圖書管理及健康照護等工作;許多志工數十年如一日，無論風雨寒暑都堅守在孩子身邊，用愛與堅持支撐學校的穩定與成長。
劉和然也特別感謝遍布全市的「愛心服務站」，成為孩子通學途中的安全庇護網，串起社區守望的關懷能量。新北市114年度起增加學校志工經費補助達3,598萬比去年增加1倍，全面提升志工含訓練、聯誼及慶生等福利，提供志工們最大支持服務。
今年同時獲選的「杏福志工」及「資深優良志工」的兩段動人故事展現了城市傳愛的力量，鄭金瑞先生，從龍埔國小創校以來就開始擔任交通導護志工，服務14年來無論寒暑風雨，總是堅守最繁忙的路口，即使已屆80歲高齡仍精神奕奕、笑容滿面，守護學童上下學安全，是校園最溫暖的守護燈塔。
此外，成功國小邱美近女士自民國83年起投身志願服務超過30年，天天守護校園、陪伴學生，讓無數孩子在她的守護與關懷下安心成長學習。
另守護通學的愛心服務站李嘉慶店長，從108年起致力於推動社區關懷與公益服務，積極設立「愛心服務站」，協助學童及居民解決日常需求，並長期參與學校導護志工工作，維護學童安全。以實際行動落實企業社會責任，展現對地方的深厚情感與責任感，為社區營造溫暖、安心的生活環境。
教育局表示，志願是最純粹的善念，服務是最崇高的行動，感謝所有志工朋友用時間陪伴，用行動守護，在日常裡默默成為孩子最可靠的力量。或許沒有鎂光燈，但有你們，新北的校園就更安心、更溫暖。
