新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
〔記者羅國嘉／新北報導〕感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。
今年同時獲獎「杏福志工」、「資深優良志工」的80歲鄭金瑞自龍埔國小創校以來擔任交通導護志工14年，寒暑不懈守護學童安全；邱美近則自1994年起投身志願服務超過30年，每日陪伴學生成長。另守護通學的愛心服務站李嘉慶店長，長期參與學校導護志工工作，並積極推動社區關懷與公益服務，為學童及居民打造安全、溫暖的生活環境。
此次受表揚對象包括37位「杏福志工」、333位「資深優良志工」、30位「優良導護志工及老師」、85位「愛心服務站代表」及2支績優志工團隊，象徵新北教育背後最溫暖而深厚的力量。
副市長劉和然表示，校園最美的風景不在建築，而是那些默默付出的志工身影，他們彎下腰、伸出手，讓愛在校園每個角落流動。
教育局指出，新北市目前有近3.3萬名學校志工長期投入導護交通、環境清潔、故事共讀、圖書管理及健康照護等工作。今年起，新北市更將學校志工經費補助提升至3598萬元，較去年增加一倍，全面提升志工訓練、聯誼及慶生活動福利。
