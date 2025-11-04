新北表揚50家中高齡友善企業！6家金質認證

新北市勞工局從2023年開始，辦理中高齡者及高齡者友善職場認證，今年首次以「金銀銅」制度，評價企業人事制度、員工健康等友善措施，一共有五十家企業，獲得認證。

新北市勞工局舉辦中高齡者及高齡者，友善職場認證活動，今年首次採用「金銀銅」制度，6家企業獲得最高榮譽金質認證。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉：「今年有很多企業更精進了，不僅是運用很多醫療的一個專業，打造中高齡勞工在飲食文化、運動休閒甚至健康管理等等面向，來打造一個符合中高齡的需求。」

勞工局主要評價企業在人事制度、員工健康、經驗傳承、續航職場各面向的友善措施，50家企業獲表揚。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉：「希望透過這樣的認證，讓不同等級的友善的中高齡，這樣的職場能夠獲得更高的一個關注。」

台灣即將邁入超高齡社會，新北市勞工局從2023年開始辦理，至今已經有117家事業單位獲得認證，透過認證指標，希望打造友善職場環境，針對求職者特性，提供可以發揮長才的職務，為企業做出貢獻。

