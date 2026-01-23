10年資深族語優良教師

土城國中本土語文影音創意說唱讚獎項大豐收

教育局長張明文表示，教育局積極與客家局及原民局合作，豐富新北校園的本土語資源

集美國小弦樂團表演

集美國小劉貴櫻老師榮獲本土語文客語組績優人員

新北表揚96所績優學校、10位績優教師 攜手扎根本土教育

wordwall台語數位教材研發，把台語傳承與科技載具結合

為了深化語言文化傳承，推動本土語文創新學習，新北市教育局今天(23日)於三重區集美國小舉辦「114學年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語文績優學校與人員表揚大會」。展現新北從課堂到日常、以行動推動母語教育的成果。

新北市教育局長張明文表示，教育局積極跟客家局及原民局合作，豐富新北校園的本土語資源，包含建置哈客館及辦理族語育樂營等；並以「趣味學習、生活母語」為核心，讓母語走出課堂、走進日常，結合各更多局處資源、NGO及民間團體等共同合作。這次也得到了64座全國語文競賽臺灣台語、臺灣客語、原民的特優，是非常大的成就。

近年除了開發本土語創意桌遊教材，也同步推動數位研發，把母語傳承與科技載具結合，讓孩子在生活情境中自然學習。過去教育部花費2千萬編輯繪本，現在不用錢，由新住民用Gemini中的Storybook功能，全部變成東南亞語的繪本。

教育局表示，未來持續推動「臺灣台語、客語沉浸式教學」、「本土文化社團」、「原住民族文化列車」等計畫，整合跨局處資源，協助孩子建立文化認同，讓本土語文教育在新北向下扎根、向外拓展。