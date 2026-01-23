新北表揚96所績優學校、10位績優教師 攜手扎根本土教育

土城國中本土語文影音創意說唱讚獎項大豐收。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

為深化語言文化傳承，推動本土語文創新學習，新北市教育局二十三日於三重區集美國小舉辦「一一四學年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語文績優學校與人員表揚大會」。本次表揚九十六所績優學校及十位績優教師，共頒發一百五十一個獎項，涵蓋「本土語文影音創意說唱讚」、「母語日活動績優學校」、「本土語言認證績優學校」、「本土語文績優人員暨團體獎」及「資深優良族語老師獎」等類別，展現新北從課堂到日常、以行動推動母語教育的成果。

教育局長張明文表示，教育局積極與客家局及原民局合作，豐富新北校園的本土語資源，包含建置哈客館及辦理族語育樂營等；並以「趣味學習、生活母語」為核心，讓母語走出課堂、走進日常。近年除了開發全國首創本土語創意桌遊教材，也同步推動數位研發，把母語傳承與科技載具結合，讓孩子在生活情境中自然學習。感謝長期投入本土教學的教師團隊與學校夥伴，用行動讓母語在校園持續使用、傳承。

榮獲「本土語文績優人員獎」的集美國小客語教師劉貴櫻，投入教學已逾十七年。她分享，最深刻的感動，是聽見孩子用略顯生澀卻堅定的客語說出「先生好」；那一刻她更確信，母語是連結土地與文化的臍帶。看見都市孩子能在課堂中能自在的切換語言，也讓她更堅定只要在孩子心裡種下認同的種子，讓會說母語成為一份驕傲，就能長出延續文化的力量。

土城國中在「本土語文影音創意說唱讚」競賽中表現亮眼，在閩南語、客語、原住民族語組別皆獲佳績與人氣獎，更奪下績優學校及個人獎，成為全場焦點。校長徐淑芬表示，學校長期以多元、有趣且貼近生活的方式設計活動，引導孩子「敢說、愛說、樂於說」母語。