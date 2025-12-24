新北衰男吃火鍋被4煞狂砍8刀 主嫌落網竟身揹8條通緝

記者莊淇鈞／新北報導

4名惡煞衝進麻辣火鍋店砍殺王男。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區保福路二段某間知名麻辣鍋店，前天（22日）晚間9時許，1名正在吃鍋的王姓男子，突然有4名惡煞闖入追砍王男，造成其全身至少8處刀傷，當場血流如注，警方到場後立即將他送醫搶救，所幸王男經救治後無生命危險。永和警方循線，先逮捕涉案4人，隨後在淡水地區逮捕主使的27歲王姓男子，經查王男還是名身揹8條詐欺通緝罪的通緝犯，整起案件目前將朝依殺人未遂、妨害秩序罪偵辦，但被砍的王男卻表示不認識對方。

4名惡煞衝進麻辣火鍋店砍人後離開。（圖／翻攝畫面）

據了解，被砍的33歲王男前天晚間9時許，在永和保福路二段某知名麻辣鍋店與友人吃宵夜時，突遭4名闖入店內的惡煞控制行動，並拿棍棒毆打、刀械砍殺，導致王男身中8刀當場血流如注，所幸經醫院開刀縫合後並無生命危險，而他8處刀傷全都在四肢，警告意味濃厚。

涉案的5名犯嫌被警方移送。（圖／翻攝畫面）

新北市大刑大偵五隊、偵六隊、永和警分局偵查隊及新生派出所共組專案小組，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握犯嫌犯案使用車輛，昨天凌晨2時先在林口區查獲涉案犯嫌26歲陳姓男子到案，隨後於凌晨3時在永和區拘提共犯李姓男子等3人到案，昨晚7時在淡水區逮捕因案通緝中的幕後主嫌王男到案。

警方進一步清查王男身分，發現王男不僅涉及詐欺案，還同時遭到雙北市、桃園、台中、橋頭等地檢署通緝，身揹8條通緝罪，王男供稱，因為雙方有債務糾紛，多次催討未果才想以此警告教訓，但被砍的王男卻表示不認識砍他的惡煞，警方詢後將王男等5人依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送法辦。

