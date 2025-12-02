新北裕隆城串連在地公益 打造溫馨聖誕佳節

記者古可絜／綜合報導

新北裕隆城今年耶誕檔期以「歲末感恩歡慶聖誕」為主題，串連在地公益、親子活動與極限運動賽事規劃一系列精采活動，包含結合永續理念的「未來拾光祭」聖誕市集、聖誕老公公尋寶遊戲，以及「動感活力運動系」主題交換禮物派對，同時攜手新店在地「新希望基金會」，提供樂米玩具及麥當勞餐點，探訪弱勢家庭學童，希望每個孩子都能共度溫馨的聖誕佳節。

一座設計溫馨的耶誕樹巍然矗立於裕隆城門口，搭配沿著人行道與花圃設置的點燈魔法球，讓新店地區宛如夢幻童話世界，裕隆城特別推出「留下閃亮夢幻時刻」的打卡活動，凡與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券新臺幣500 元，留下美好回憶的同時，也能享受節日驚喜好禮。

廣告 廣告

12月20、21日兩天，裕隆城攜手「永續好日子」於後廣場舉辦「未來拾光祭」聖誕市集，以「拾光」為核心概念，匯集20攤精選店家，涵蓋美食、生活、手作、親子、永續5大主題。味蕾饗宴將提供雞蛋糕、炸烤物、精品咖啡茶飲等特色美食；文創商品則帶來木工小物、手作商品等精緻選品，展現職人匠心；並特別設置永續公益專區，攜手永齡基金會，邀請年度入選「媽媽築夢家」的店家參與，以實際行動支持婦女尊嚴就業與經濟發展，共創人才永續發展及實踐社會價值。

12月25日聖誕當天，神秘聖誕老公公將現身裕隆城，與大小朋友們展開尋寶遊戲，沿途發送糖果，分享節日甜蜜與祝福。誠品生活新店特別打造「耶誕夢遊村」，並於聖誕節前夕邀請新店在地幼兒園至高中的學生們，在中廣場獻唱報佳音，以純真的歌聲傳遞佳節祝福，展現在地社區的溫暖力量。

聖誕交換禮物也能玩出新意，12月14日在3樓黑盒子舉辦「動感活力運動系」主題交換禮物派對，邀請民眾準備禮物、與同好交流、組隊答題闖關，為冬季注入熱血活力，另於12月中旬舉辦全國跑酷大賽，邀請各地好手齊聚一堂，以力與美展現極限運動的魅力，為年輕世代打造專屬的競技交流舞台。